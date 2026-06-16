La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que fortalecerá su organización y sus acciones de protesta si el gobierno federal cancela formalmente la interlocución con el magisterio disidente, al tiempo que llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reinstalar una mesa de negociación directa para atender sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En conferencia de prensa, el secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, afirmó que la CNTE está en condiciones de regresar a la mesa de negociación y discutir las propuestas planteadas por el gobierno, aunque consideró que las respuestas presentadas hasta ahora son insuficientes para resolver las demandas de fondo del movimiento.

“Estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante”, señaló.

El dirigente sostuvo que la propuesta gubernamental para desaparecer la Usicamm resulta incompleta porque no establece qué mecanismo sustituirá al actual sistema de promoción, reconocimiento y movilidad docente. Agregó que la reforma debe ser integral y contemplar modificaciones constitucionales que restituyan plenamente los derechos laborales del magisterio.

Los dirigentes magisteriales concentraron buena parte de sus críticas en la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusaron de incumplir compromisos realizados durante la campaña presidencial.

Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, aseguró que las mesas de trabajo instaladas hasta ahora “han quedado sólo en pláticas” y no han generado respuestas concretas a las demandas centrales de su movimiento.

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“Seguimos abiertos al diálogo. Está una mesa suspendida para atender estas dos demandas centrales. En tanto no se haga esto, la huelga sigue y las movilizaciones siguen”, dijo.

Por su parte, Isael Vázquez González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, insistió en que la CNTE busca una reunión directa con la Titular del Ejecutivo federal y no únicamente con integrantes de su gabinete.

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