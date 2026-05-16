Para quienes buscan maximizar su productividad y creatividad, es necesario contar con una laptop adecuada a sus necesidades. Por ello la ASUS Zenbook DUO, es una opción que incorpora un formato elegante, moderno y altamente portátil.

ASUS presenta un modelo revolucionario el cuál, gracias a la integración de dos pantallas táctiles OLED 3K de 14 pulgadas, lo convierte en una laptop cuyo diseño se enfoca en quienes necesitan equipos para actividades multitarea a la par que la rutina diaria les exija alta movilidad.

ASUS Zenbook DUO es una opción que incorpora un formato elegante y portátil. Foto: Cortesía

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Un diseño que no limita la creatividad

ASUS Zenbook DUO va más allá de una laptop tradicional. El atractivo de su doble pantalla ofrece mayor versatilidad, permitiendo aprovecharse es sus distintas configuraciones destacando su forma horizontal la cual incrementa la productividad, vertical en modo escritorio e incluso, en su modalidad compartida.

Algunos ejemplos para utilizar la configuración de doble pantalla son los siguientes: visualizar una videoconferencia en una pantalla mientras se toman notas en la otra; presentar una propuesta de negocios con el modo espejo a algún cliente durante una comida de negocios; o incluso trabajar en una pantalla mientras se tiene un video relajante de fondo en la otra. Además, puedes regresar en cualquier momento al diseño tradicional de una sola pantalla si así lo requieres en algún momento.

Además, integra una gama de gestos inteligentes para facilitar su uso: toca con seis dedos para que aparezca un teclado virtual o desliza hacia afuera con cinco dedos para que una aplicación ocupe las dos pantallas, entre muchos otros.

ASUS Zenbook DUO va más allá de una laptop tradicional. Foto: Cortesía

Respecto a la calidad visual, ASUS entrega una frecuencia actualización de 144Hz, brillo HDR de hasta 1,000 nits y certificaciones como PANTONE Validated y VESA Display HDR™ True Black 1000, que garantizan imágenes realistas de nivel profesional y la mejor calidad para ver y crear contenido.

Una laptop que potencia la productividad

Al formar parte de la categoría Copilot+ PC, la ASUS Zenbook Duo se encuentra integrada a Windows 11 y optimizada para funciones de Inteligencia Artificial, lo que amplía su versatilidad y rendimiento gracias a el NPU de hasta 50 tops.

Con las herramientas de inteligencia artificial en tendencia, este modelo de doble pantalla además permite incorporar soluciones en coordinación de Copilot para el día a día, cómo encontrar y recordar fácilmente todo lo que se ha visto con Recall, generar y editar imágenes con IA casi en tiempo real directamente en el dispositivo usando Cocreator o, incluso traducir audio desde más de 40 idiomas con Live Captions.

Con relación a sus características particulares, la ASUS Zenbook Duo dispone de 32 GB de memoria RAM LPDDR5X, un SSD de 2 TB PCIe® 4.0 de almacenamiento, conectividad de última generación con Wi-Fi 7 y múltiples puertos de alta velocidad y una durabilidad de grado militar US MIL-STD 810 H.

Este modelo de ASUS forma parte de la categoría Copilot+ PC. Foto: Cortesía

Adicionalmente, el modelo incluye el ASUS Stylus Pen con cargador inalámbrico y funda, un accesorio que amplía las posibilidades creativas al permitir escribir, dibujar o anotar en las aplicaciones compatibles de tus dispositivos táctiles de ASUS.

Al ser una herramienta diseñada especialmente para potenciar la productividad entre usuarios que buscan innovación de alto rendimiento, la ASUS Zenbook Duo es la laptop idónea si los usuarios requieren de precisión y portabilidad con un diseño elegante y sin compromisos.

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