El regreso a clases siempre marca un buen momento para renovar dispositivos. En un entorno donde la productividad, la portabilidad y la seguridad se vuelven esenciales, la ASUS Vivobook S16 con Copilot+ PC surge como la opción perfecta para estudiantes, profesionistas y creativos que buscan rendimiento y durabilidad sin sacrificar estilo.

Con su integración de Microsoft Copilot, batería de larga duración y un diseño ligero, esta laptop se convierte en un aliado ideal tanto dentro como fuera del aula.

Una laptop pensada para estudiantes y profesionales

No hay nada más frustrante que iniciar un nuevo ciclo escolar con una computadora lenta, de batería limitada o que no pueda con programas exigentes. ASUS entiende esa necesidad y presenta una guía de dispositivos “Back to School” en la que destaca la Vivobook S16, un equipo que reúne potencia, diseño y funciones inteligentes potenciadas con IA.

Diseñada con procesadores AMD Ryzen™ 9, gráficos Radeon™ y Windows 11 Home, la Vivobook S16 asegura fluidez en multitarea, renderizado gráfico y experiencias de entretenimiento. Su pantalla NanoEdge de 16 pulgadas maximiza el espacio visual, mientras que el panel táctil inteligente 40% más grande facilita la productividad en aplicaciones de ofimática, diseño y edición.

Leer también¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren?

Foto: cortesía ASUS

Copilot+ PC: inteligencia artificial integrada

Uno de los diferenciales más atractivos es la tecla dedicada a Microsoft Copilot, el asistente de IA que facilita tareas cotidianas. Desde resumir textos, generar ideas, organizar archivos hasta responder correos o crear presentaciones, Copilot está al alcance de un clic.

Esta integración convierte a la Vivobook S16 en una herramienta que no solo responde, sino que también anticipa necesidades de estudiantes y profesionistas que trabajan bajo presión.

Productividad que dura todo el día

La batería es un punto crítico para quienes pasan largas jornadas entre clases, biblioteca y proyectos. La Vivobook S16 promete hasta 20 horas de autonomía con una batería de 70 Wh y carga rápida que alcanza el 60% en solo 49 minutos.

Con un peso de 1.7 kg, se convierte en una laptop fácil de transportar, lista para acompañar tanto a quienes se desplazan constantemente como a quienes trabajan en distintos espacios sin preocuparse por cargar el cargador.

Además, gracias a su Wi-Fi 6, garantiza una conectividad estable y veloz, ideal para videollamadas, colaboración en la nube y consumo de contenidos en alta resolución.

Foto: cortesía ASUS

Seguridad y privacidad integradas

En tiempos de educación híbrida y trabajo remoto, la seguridad cobra relevancia. La Vivobook S16 incluye cámara FHD con Windows Hello, que permite iniciar sesión mediante reconocimiento facial, además de un obturador físico para proteger la privacidad cuando no se utiliza la cámara.

De esta manera, el usuario puede disfrutar de un acceso rápido, seguro y confiable sin necesidad de recordar contraseñas complejas.

Leer tambiénIA generativa: así están estructurando su adopción las empresas

Experiencia inmersiva en pantalla y sonido

El apartado multimedia de la ASUS Vivobook S16 está diseñado para brindar imágenes más nítidas y sonido envolvente. Sus opciones de pantalla incluyen:

OLED WUXGA con contrastes profundos y colores realistas.

con contrastes profundos y colores realistas. IPS de 16" y 144 Hz, ideal para quienes disfrutan de animaciones fluidas, gaming ligero o contenido en movimiento.

Ambas variantes están optimizadas con tecnología de baja luz azul, reduciendo la fatiga ocular durante largas horas de uso.

En cuanto al audio, Dolby Atmos asegura un sonido envolvente, claro y de calidad premium para música, videollamadas y contenido multimedia.

Tecnología que te escucha y te ve mejor

La Vivobook S16 también apuesta por la IA aplicada a las videollamadas. La tecnología ASUS 3DNR mejora la calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz, mientras que la cancelación de ruido con inteligencia artificial filtra sonidos ambientales, priorizando la voz humana.

Esto se traduce en una comunicación clara y profesional, ya sea en clases virtuales, juntas de trabajo o videollamadas familiares.

Diseño elegante y ultraligero

Más allá del rendimiento, ASUS ha puesto especial atención en la estética. Con un cuerpo metálico ultradelgado, bordes minimalistas y el logo premium grabado con CNC, la Vivobook S16 combina portabilidad y sofisticación.

Su diseño se adapta tanto a estudiantes que buscan practicidad como a profesionistas que necesitan un dispositivo con presencia en reuniones o presentaciones.

Puertos y conectividad para todo tipo de usuarios

En términos de versatilidad, la laptop incluye una amplia variedad de conexiones:

2 puertos USB-C con soporte para carga y salida de video.

con soporte para carga y salida de video. 2 puertos USB-A .

. 1 puerto HDMI 2.1 .

. Entrada de audio de 3.5 mm.

Foto: cortesía ASUS

Esto elimina la necesidad de múltiples adaptadores, permitiendo conectar desde proyectores hasta dispositivos de almacenamiento externo sin complicaciones.

Precio y disponibilidad

La ASUS Vivobook S16 (M3607HA) ya está disponible en la eShop de ASUS y en tiendas departamentales con un precio desde $23,999 MXN.

Su configuración incluye 16 GB de RAM DDR5, hasta 1 TB SSD PCIe 4.0, y opciones de Windows 11 Home o Pro, lo que la hace flexible tanto para estudiantes como para negocios.

Una laptop lista para el futuro académico y laboral

Sin duda la ASUS Vivobook S16 con Copilot+ PC es mucho más que un dispositivo de trabajo: es un ecosistema de productividad, seguridad e inteligencia artificial diseñado para quienes buscan un aliado confiable en el regreso a clases.

Combina potencia, autonomía, portabilidad y funciones inteligentes, todo en un diseño elegante y accesible frente a sus competidores. Para estudiantes, profesionistas y creativos, esta laptop se presenta como una inversión que asegura rendimiento hoy y preparación para el futuro.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters