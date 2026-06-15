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Las lluvias que afectan al Área Metropolitana de Monterrey obligaron este lunes a suspender las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Parque Fundidora, mientras que en la Ciudad de México también se canceló la transmisión del partido entre Irán y Nueva Zelanda debido a las condiciones meteorológicas.
A través de un comunicado, los organizadores del evento en Monterrey señalaron que el recinto permanecería cerrado durante toda la jornada del 15 de junio como medida preventiva ante las condiciones climáticas registradas en la ciudad.
“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy lunes 15 de junio”, indicó el aviso oficial.
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La suspensión se da en medio de las precipitaciones que se han registrado durante las últimas horas en diversos municipios de la zona metropolitana, donde autoridades reportaron inundaciones, cierres de vialidades y movilizaciones de cuerpos de auxilio para atender incidentes relacionados con la lluvia.
El Fan Fest forma parte de las actividades paralelas al Mundial 2026 y funciona como punto de reunión para aficionados que siguen los partidos a través de pantallas gigantes y participan en eventos recreativos organizados en Parque Fundidora.
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Hasta el momento, no se han dado a conocer cambios en la programación de los próximos días, por lo que la reanudación de actividades dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.
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