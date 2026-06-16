Irán y Nueva Zelanda bajan el telón de este lunes en el Mundial 2026, luego de tres duelos que dejaron unas cuantas sorpresas.

De igual forma, este partido cierra la participación del Grupo G, donde también están Bélgica y Egipto, selecciones que firmaron un empate de 1-1 hace unas horas.

Con este empate entre los belgas y egipcios, los iraníes y neozelandeses tienen la oportunidad de tomar el liderato del grupo, pues si uno de los dos gana, automáticamente sería el mandamás de su sector.

Los ojos de la afición mexicana están en este duelo envuelto de polémica, ya que el árbitro central del encuentro será el representante tricolor César Arturo Ramos Palazuelos.

IRÁN VS NUEVA ZELANDA MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 09:04 PM ¡Se termina el juego! Irán y Nueva Zelanda sellan un emocionante empate de 2-2

Universal Deportes 08:32 PM Minuto 64- ¡Goooooooooool! Irán pone el 2-2 en el marcador El gran testarazo de Mohammad Mohebi termina en el fondo de la red

Universal Deportes 08:21 PM Minuto 54- ¡Goooool! Nueva Zelanda vuelve a tomar el control del partido Wood vuelve a asistir a Just para el segundo de los neozelandeses

Universal Deportes 08:12 PM ¡Comienza la segunda parte! Inician los segundos 45 minutos del encuentro entre Irán y Nueva Zelanda

Universal Deportes 07:54 PM ¡Se termina la primera parte! El mexicano César Arturo Ramos pita el final de los primeros 45 minutos

Universal Deportes 07:36 PM Minuto 32- ¡Goooool! Irán empareja el marcador Rezaeian se encarga de empujar el balón al fondo de la red

Universal Deportes 07:23 PM Minuto 19 Irán continúa con el dominio del balón, pero no logra concretar en el área rival

Universal Deportes 07:11 PM Minuto 7- ¡Goooool! Nueva Zelanda se adelanta Una gran jugada de Chris Wood termina en el gol de Just

Universal Deportes 07:03 PM ¡Arranca el primer tiempo! Irán y Nueva Zelanda hacen su debut en el Mundial 2026