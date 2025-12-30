Toluca, Mex.- Para atender necesidades sociales del interés colectivo, el Presupuesto de Egresos 2026 fue aprobado por el Congreso del Estado de México por un monto de 410 mil 341 millones 615 mil 262 pesos, cifra que representa 5.60% más que el proyecto de este año 2025.

El proyecto enviado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, está basado en 4 ejes y sigue las líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo estatal, además de que no incluye la contratación de nueva deuda.

Uno de los objetivos del presupuesto para el 2026 es contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y su elaboración, de acuerdo con el Congreso del Estado de México, consolida una política de gasto responsable y equilibrada con las proyecciones de ingresos previstas en la Ley de Ingresos del Estado de México.

“El documento enfatiza que fue una propuesta presupuestal construida con visión de Estado, que fortalece la rectoría del interés público y traduce en asignaciones presupuestarias una definición política clara: gobernar para servir a la gente, sin excesos, sin simulación y sin privilegios”, informó la legislatura mexiquense.

Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo “Estado de Derecho y Austeridad”, es el Eje 1 para el que se destinaron 111 mil 40 millones 243 mil 704 pesos.

El Eje 2 corresponde al Bienestar Animal y Acceso Universal al Agua “Preservación y Promoción Ecológica”, para lo que se proyectaron 7 mil 647 millones 695 mil 478 pesos.

Respecto al Eje 3 de Empleo Digno y Desarrollo Económico “Inclusión para el Bienestar y la Prosperidad”, se presupuestaron 24 mil 713 millones 843 mil 902 pesos.

En cuanto al Eje 4. Bienestar Social “Combate a la Pobreza y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad”, son 219 mil 879 millones 507 mil 417 pesos.

Y para el Eje Transversal 1 de Igualdad de Género, se destinarán 12 mil 134 millones 660 mil 178 pesos; y para el Eje Transversal 2. Construcción de la Paz y la Seguridad, 34 mil 925 millones 664 mil 583 pesos.

El Congreso del Estado de México también dio detalles sobre los recursos destinados para el 2026 a los organismos descentralizados que ascienden a los 160 mil 537 millones 727 mil 799 pesos; para órganos autónomos, 14 mil 595 millones 289 mil 428 pesos; para el Poder Legislativo, 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos; y para Poder Judicial, 6 mil 331millones 216 mil 477 pesos.

