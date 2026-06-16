El futbol ha sido una fuente de pasión para millones de personas, pero también una escuela de masculinidades, insultos y jerarquías disfrazadas de folclor. ¿cuántas veces confundimos pasión con permiso para humillar? Y es que el futbol también se ha vuelto espejo de injusticias grandes: el racismo, la invisibilidad de futbolistas varones que no caben en el molde heterosexual obligatorio, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Juan Jesús Garza Onofre, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos presenta su más reciente libro: El otro fútbol posible.

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