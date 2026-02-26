Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), informó que durante 2025, el turismo en México creció 6%, al registrar 47.8 millones de turistas y una derrama económica de casi 35 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.2% respecto a 2024.

Precisó que los servicios turísticos en Jalisco operan con normalidad, así como el aeropuerto de Guadalajara y el de Puerto Vallarta, tras la ola de inseguridad que se vivió en los últimos días por la captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”: “No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en nuestro país”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 26 de febrero, la funcionaria explicó que en la llegada de cruceristas, el 2025 también fue un año histórico con un incremento de 12.6%, es decir, llegaron 11.4 millones de pasajeros cruceristas a los puertos del país, con una mayor derrama económica de 966 millones de dólares en las diferentes ciudades, o sea 14% más.

Lee también La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

A nivel nacional, los pasajeros de vuelos nacionales aumentaron 3.3%, al registrar 64 millones de personas. Mientras que los pasajeros de vuelos internacionales alcanzaron 58.91 millones, lo que refleja 1.5% más que en el año 2024. Indicó que 191 millones de personas utilizaron los 78 aeropuertos de México, lo que representa un aumento de 2.6%.

Por su parte, 109.3 millones de mexicanos visitaron restaurantes, hoteles y experiencias turísticas; y la ocupación hotelera se mantuvo en más de 58% a nivel nacional. Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez Zamora destacó que los visitantes a museos incrementó de manera considerable.

“Aquí hay muchas estrategias de la Secretaría de Cultura que hoy hacen un referente turístico: 16.8% más que el 2024. Conocieron nuestros museos más de 11 millones de personas igual que nuestras zonas arqueológicas 9.9 millones acudieron a cada una de ellas”, indicó la titular de Turismo.

Detalló que el Tren Maya presentó 141% de crecimiento de turismo internacional: 97 mil turistas extranjeros utilizaron este medio de transporte. Recordó que ya es posible adquirir boletos de manera digital en plataformas mundiales cualquier día de la semana y en todos los horarios.

Lee también Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Destacan nuevas rutas de vuelos y actividades en México

Rodríguez Zamora anunció que durante los próximos meses, anunciarán más rutas de vuelo en el país con motivo de la Copa Mundial. Destacó que en este bimestre, se lanzaron 32 nuevas rutas nacionales así como 22 nuevas rutas internacionales, como: Ciudad de México-Barcelona; Monterrey-París; y Monterrey-Madrid.

La secretaria de Turismo informó que mañana viernes 27 de enero, en Chiapas se buscará romper un Récord Guinness al elaborar la playera más grande del mundo. Mencionó que con el QR “Imperdibles del mes”, se promocionan la cartelera de 200 eventos culturales, gastronómicos y conciertos en México, uno de ellos es la fiesta “K’uínchekua 2026” en Yácatas de Tzintzuntzan, Michoacán del 13 al 15 de marzo, la cual será visitada por 20 mil personas.

“Hoy nuestros danzantes, hoy nuestras artesanas, los cocineros hoy tienen un lugar para sus expresiones y para la venta, le llamamos Ventanas a México y cada uno de estos escenarios internacionales tendrá lugar con esta promoción cultural de nuestro país”, dijo.

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 hubo 100 actividades mexicanas, las cuales recibieron 255 mil visitantes. Destacó que se pactó la inversión de nuevos 30 hoteles con más de 550 millones de dólares.

Lee también Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Se indicó que el turismo mundial creció un 4%, es decir, mil 520 millones de turistas internacionales viajaron por todo el mundo. En Europa creció un 4%, al recibir 793 millones de turistas; en África creció un 8%, con 81 millones; en Oriente Medio creció un 3%, 100 millones. Mientras que en Asia y el Pacífico, 6% alcanzando 331 millones; y en el continente americano, creció 1% llegando a 218 millones de turistas.

“México refleja el crecimiento por arriba del continente americano y también arriba del promedio de lo que creció el turismo en el mundo. Vemos que Canadá alcanzó los mismos números que en el 2024 sin alcanzar todavía la llegada de turistas del 2019. Estados Unidos tampoco lo ha alcanzado pero también disminuyó en el 2025. Y México nos damos cuenta que no solo se recuperó con los números de pandemia, sino también ya tuvimos un incremento en la llegada de turistas”, explicó Rodríguez Zamora.

Recordó que el Gobierno Federal fijó la meta de que México se convierta en el quinto país más visitado del mundo, por lo que buscan tener 3 millones de turistas adicionales cada año hasta 2030.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr