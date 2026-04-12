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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México recordó que hoy se realiza el Paseo Dominical “Muévete en Bici”.
Debido a esto, habrá calles cerradas, por lo que se recomienda buscar alternativas viales.
De acuerdo con el mapa, la ruta iniciará en Miguel Ángel de Quevedo y concluirá en la Basílica de Guadalupe.
Las calles que se encuentran cerradas son:
- Paseo de la Reforma
- Calzada Guadalupe
- Condesa
- División del Norte
- Patriotismo
- Eje 7 Sur
- Centro Histórico
- Eje 2 Norte
- Coyoacán
¿A qué hora inicia el paseo "Muévete en Bici"?
A través de sus redes sociales, la dependencia informó que el recorrido tiene una extensión de 61 kilómetros y este empezó desde las 08:00 y concluirá a las 14:00 horas.
El trayecto pasará por puntos como la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Caballito, el Zócalo y la Calzada de Guadalupe.
Además, indicó que durante el recorrido habrá distintos puntos de atención y servicios gratuitos para los asistentes, entre ellos servicio médico, sanitario, mecánico, apoyo de Locatel, biciescuela, paseo a ciegas, escuela vial y préstamo de bicicletas.
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mahc/LL
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