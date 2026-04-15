El vicealmirante Manuel Roberto Farías, señalado por el supuesto de delincuencia organizada y cometer delitos en materia de hidrocarburo y quien permanece en el Altiplano, envió nuevamente una carta por medio de sus abogados a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle su intervención.

Refiere que están negándole acceder a información sobre el proceso en su contra por el caso del huachicol fiscal.

Farías Laguna indicó que se le está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.

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Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 15 de abril de 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Atendiendo las leyes y el debido proceso y para único fin de mi defensa he solicitado mediante la Fiscalía General de la República (FGR), diversos actos de investigación desde el 7 noviembre 2025 y Marina pretende el no proporcionarla mediante un argumento arbitrario de reserva de información.

“Argumentando afectaciones a la seguridad y afectaciones al Estado Mexicano, lo que me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, detalló el vicealmirante.

Sostuvo que es atípico que siendo un elemento que sirvió 33 años a la Armada de México, se le niegue el derecho a la información que resulta adecuada para demostrar su inocencia.

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Huachicol fiscal. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“No soy ajeno a la institución y al negarme la misma se aleja de los principios de legalidad a los que todo mexicano tiene derecho por ley. Sra. Presidenta, los hechos hablan por sí solos, aunado a lo anterior, el 18 de diciembre 2025, se me dio de baja igualmente de una forma arbitraria habiendo mecanismos al interior de la institución para que pudiera llevar el proceso al que estoy vinculado y una vez resuelta la misma, hacerme merecedor a lo que corresponda.

“Sin embargo se me dio de baja, dejando a mi familia, mis hijas menores en completo desamparo, ya que dejé de percibir y se me retiró el seguro médico a consecuencia de la baja ejecutada, vulnerando la presunción de inocencia a la que la ley considera a toda persona en estas circunstancias”, sostuvo el uniformado.

Enfatizó que Marina le debe proporcionar la información solicitada por medio de la FGR para que obre en la carpeta de investigación y sea utilizada para esclarecer los hechos que se le imputan.

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“Solicito su auxilio porque a más de siete meses privado de mi libertad y con los seis meses ya transcurridos de la investigación complementaria, no se ha logrado obtener la información requerida, soy el más interesado en aclarar estos hechos.

“Y en demostrar la verdad, pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso, esperando contar con una resolución favorable a la presente, le reitero mi subordinación y respeto”, subrayó el vicealmirante.

Vicealmirante Manuel Roberto Farías envía otra carta a la presidenta Sheinbaum (15/04/2026). Foto: Especial

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