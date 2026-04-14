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A casi un año del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, que dejó dos cadetes fallecidos, el titular de la Secretaría de Marina (), almirante Raymundo Pedro Morales, indicó que están a la espera del reporte de.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, el almirante comentó que el Senado autorizó recientemente un viaje para los cadetes de la Escuela Naval.

“Respecto a la investigación, continúa el Departamento de Transporte de Estados Unidos evaluando y esperemos que en breve nos dé una respuesta”, dijo.

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—“¿Todavía no hay una fecha estimada?”, se le preguntó.

—“Dependemos de ellos”, respondió el titular de la Semar.

Señaló que el velero se encuentra en mantenimiento en Salina Cruz, Oaxaca, y estará listo en junio para salir “sin ningún problema”.

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