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Juchitán, Oax. – Elementos de la Armada de México coadyuvaron con la vigilancia para que personal de , sellara una toma clandestina de hidrocarburos en un rancho ubicado en la .

De acuerdo con la información difundida por la , el personal del área de Seguridad de PEMEX localizó la toma clandestina en el , sobre el poliducto Minatitlán – Salina Cruz de la petrolera.

“En el sitio, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar la zona hasta la llegada de los técnicos encargados realizar la inhabilitación”, con la finalidad de evitar riesgos para la población e impedir el robo del combustible.

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Al arribar a la zona, un equipo de técnicos del Sector de Ductos Salina Cruz de PEMEX; realizó los trabajos correspondientes, sellado y tapado del ducto, por lo cual, la inhabilitación de la toma clandestina de hidrocarburos concluyó en punto de las 15:49 horas del viernes.

Cabe destacar que, a mediados del pasado mes de marzo, personal de Seguridad de PEMEX localizó y clausuró una toma clandestina en la misma comunidad de Donají, de Matías Romero, zona donde pasan varios ductos petroleros.

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JACL/cr

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