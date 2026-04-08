Hace 15 días, el esposo de Elizabeth Romero García recibió un mensaje en el que se le exigía el pago de 250 mil pesos; el plazo venció la madrugada de hoy, y sujetos desconocidos balearon la casa en la que vive ella y su familia.

Horas después de que balearon su casa ubicada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, su esposo recibió un nuevo mensaje en el que le preguntaban si lo habían asustado los balazos, y lo amenazaron que si no pagaba, matarían a sus hijas.

En una entrevista realizada con el medio de comunicación Pluma Digital Noticias, Elizabeth Romero suplicó a los delincuentes que se identificaron como integrantes del Cártel de los Michoacanos, para que no le hicieran daño a ella y a su familia porque no cuentan con ese dinero.

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“La verdad hace 15 días recibió mi esposo un mensaje pidiéndole 250 mil pesos y nosotros no tenemos ese dinero, nosotros esta casa la rentamos, no tenemos vivienda propia. Mi esposo es cohetero y vivimos al día, yo trabajo de camarista en un hotel, no tenemos dinero para pagar cierta cantidad y ayer que se cumplió el plazo que nos dieron para pagar ese dinero, en la madrugada vinieron a tirotear la casa".

“Y ya nos volvieron a mandar otro mensaje de que si nos asustaron los balazos, que hagamos el pago o nos arreglemos con ellos, pero nosotros no tenemos dinero, nosotros vivimos al día. Están pidiendo dinero a nombre de Los Michoacanos, dice, pero yo no sé, así dijeron, Cártel Los Michoacanos”, relató.

En la entrevista difundida por Pluma Digital Noticias, Elizabeth Romero detalla que la vivienda que renta fue baleada entre la una y una y media de la mañana de hoy.

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“Quisiera decirle a esas personas que no tenemos dinero, somos gente pobre, vivimos al día, vivimos en una casa rentada, ni casa tenemos y amenazaron con matar a mis hijas también”, reiteró.

Informó que acudiría a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero que estaba esperando la llegada de los funcionarios de la Fiscalía, porque su hora de entrada es a las 9:30 horas de la mañana.

“Yo la verdad tengo mucho miedo por mis hijas, por mí, por mi esposo y mis hijas. Vivimos al día, trabajamos, mi esposo trabaja, yo trabajo, estamos viviendo al día, pagamos renta. No tenemos dinero. “Que nos ayuden, que nos protejan, porque ya no sé que hacer, tengo miedo por mis hijas. Que pongan más atención acá, porque acá se está viviendo una pesadilla en Juchitán”, expresó.

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