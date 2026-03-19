Juchitán.— Una familia fue atacada a balazos por un grupo armado la mañana del miércoles en el interior de una vivienda ubicada en el callejón Gómez Farías de la Octava Sección Cheguigo de Juchitán de Zaragoza.

Según los reportes de seguridad, una mujer falleció en el lugar, una niña de alrededor de tres años y otras dos mujeres resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital de Juchitán para recibir atención médica.

Las autoridades estatales no han brindado información sobre este ataque armado en este municipio de la región, donde las ejecuciones se han incrementado las últimas dos semanas, pese al despliegue de más de mil elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, tras la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho.

En tanto, el martes un hombre fue asesinado durante un festival de primavera en un preescolar de este municipio. Los asesinos ingresaron hasta el plantel escolar y dispararon en al menos 20 ocasiones contra esta persona, identificada como parte de una organización sindical de transportistas.

Horas después de este crimen se registró otro ataque armado en este municipio, donde murió una persona y dos más resultaron con lesiones por disparos de armas de fuego.

Días antes se reportaron otros asesinatos de jóvenes, los cuales fueron relacionados con el supuesto cobro de piso; esta versión no ha sido confirmada por las autoridades o por la Fiscalía General de Oaxaca.

Después de los recientes asesinatos, el Grupo Empresarial y Comercial del Istmo denunció que la violencia en esta región de Oaxaca “ha rebasado los límites tolerables”.

Revisiones hemerográficas advierten más de 30 homicidios en lo que va de este 2026 únicamente en Juchitán.