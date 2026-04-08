Una explosión y posterior incendio en un edificio de departamentos del puerto de Veracruz, dejó siete mujeres heridas, el rescate de cuatro perritos y ocho –de 12- departamentos con reporte de pérdida total.

El aparente accidente ocurrió la tarde de hoy en un edificio de departamentos del fraccionamiento Rincón de Palma Real, donde se registró una explosión y luego sobrevino un fuerte incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal de Veracruz arribaron al lugar para prestar ayuda a los heridos e iniciar el ataque del fuego.

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Personal de Protección Civil y Bomberos realizaron la eliminación de puntos de calor como tanques de gas a fin de asegurar el inmueble. Foto: Especial.

En el sitio, se reportaron siete mujeres lesionadas, entre ellas una adolescente de 16 años, quienes fueron trasladadas para su atención médica a distintos nosocomios de la zona conurbada. Los efectivos lograron el rescate de cuatro perritos.

En tanto, las autoridades informaron que de 12 departamentos, ocho registran pérdida total.

Los equipos de emergencia realizan la eliminación de puntos de calor, la revisión de condiciones estructurales, de tanques de gas en los edificios aledaños y el aseguramiento del inmueble.

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Además se implementó un acordonamiento de la zona, sin permitir el ingreso de los residentes mientras se concluyen las evaluaciones correspondientes para garantizar condiciones seguras.

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