La tarde de hoy, tres hombres fueron asesinados con disparos de armas de fuego en el interior de un motel ubicado en San Francisco Lachigoló, municipio del distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió en el interior de un motel situado a la altura de la carretera Federal 190, por lo que tomó conocimiento del caso y desplegó un equipo multidisciplinario encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Unidad de Alto Impacto de Valles Centrales, quienes realizan las diligencias periciales y ministeriales correspondientes.

En el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de tres personas del sexo masculino, quienes presentaban lesiones por disparos de arma de fuego.

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De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, los posibles responsables formarían parte de una célula delictiva que opera en la zona donde ocurrieron los hechos, por lo que se reforzó el cerco de seguridad

Además, aseguró que estableció una sólida línea de investigación e identificó a dos autores materiales, “luego de tomar conocimiento en torno a una agresión con disparos de arma de fuego registrada la tarde de este miércoles 8 de abril de 2026, al interior de un establecimiento ubicado en San Francisco Lachigoló, distrito de Tlacolula”.

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