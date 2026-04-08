Autoridades federales aseguraron en diversos operativos 244 kilos de droga, 35 armas de fuego y equipo bélico en Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En Mulegé, Baja California Sur en el poblado San Ignacio, elementos de Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un menor, le aseguraron, tres armas largas, 434 cartuchos, 33 cargadores, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos blindado.

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En Arriaga, Chiapas integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a un hombre, aseguraron cuatro kilos de cocaína y un vehículo.

En Copalillo, Guerrero elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y aseguraron 11 costales con 100 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 324,000 pesos.

En Axochiapan, Morelos los uniformados catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron cinco armas largas, seis armas cortas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, cartuchos, 30 kilos de marihuana, dos motocicletas y un vehículo.

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Autoridades federales aseguran 244 kilos de droga en diversos estados (08/04/2026). Foto: Especial

En Ocotlán, Oaxaca elementos del Ejército, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron ocho armas largas, cuatro armas cortas, un aditamento lanzagranadas, seis granadas, cargadores, cartuchos, tres chalecos tácticos, 12 básculas grameras y diversas dosis de droga.

En Benito Juárez, Quintana Roo elementos de la SSPC, Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera, quien se encuentra de manera ilegal dentro del territorio nacional y cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud en Estados Unidos.

En Tulum y Benito Juárez, integrantes de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Semar, SSPC, Fiscalía Estatal y Policía Municipal capturaron a siete personas, aseguraron un arma corta, un cargador, 14 cartuchos, diversas dosis de droga y un vehículo.

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En Sabinas Hidalgo, Nuevo León en inmediaciones de la Autopista México 85, kilómetro 100, Monterrey-Nuevo Laredo, elementos de la FGR detuvieron a una persona, aseguraron un vehículo el cual contenía 55 litros de metanfetamina.

En Culiacán, Sinaloa elementos del Ejército detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, le aseguraron un arma corta, un cargador, 30 cartuchos, diversas dosis de drogas y cigarros de marihuana.

También en Culiacán, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, las autoridades incautaron 10 armas punzo cortantes, un celular y cuatro cables para cargador de celular.

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Autoridades federales aseguran 244 kilos de droga en diversos estados (08/04/2026). Foto: Especial

En Elota, en el poblado La Cruz, los efectivos catearon un inmueble, aseguraron seis armas, 753 cartuchos útiles, seis artefactos explosivos improvisados, una granada de mano, 26 cargadores, seis chalecos balísticos, cuatro cascos balísticos, dos vehículos, uno de ellos blindado y una motocicleta.

En Altar, Sonora los uniformados elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron 110 kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 354 mil pesos.

En Hermosillo, personal de FGR ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona por el delito de fraude.

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En Hermosillo y Cajeme, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a 12 personas, aseguraron 131 dosis de diversas drogas, 12 bolsas con marihuana, un arma larga, un cargador, cuatro cartuchos, un radio, dos chalecos y un portacargadores.

En Kanasín, Yucatán, elementos de SSPC, FGR, Semar y Ejército mediante un cateo, detuvieron a un hombre por el delito de tarta de personas agravado.

En la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos en Celaya, Guanajuato, elementos de la GN y Seguridad Física de Pemex localizaron e inhabilitaron un centro de acopio y una toma clandestina, aseguraron 43 mil litros de hidrocarburo.

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