El Comando Unificado informó que a las 10:36 horas de la mañana de este miércoles, el trabajador Francisco Zapata Nájera, de 42 años, y originario de Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, luego de que ayer fue localizado con vida por las autoridades.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que se concretó esta acción tras 14 días de labores continuas, tras el hallazgo con vida del minero ocurrido a las 13:50 horas del pasado martes 7 de abril.

Ahora que el trabajador salió a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata, para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, rumbo al Hospital General de Mazatlán, en donde recibirá atención de especialistas.

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De acuerdo con información del Comando Unificado, previo a su ascenso, el trabajador Zapata Nájera recibió una valoración médica en el interior de la mina, como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia.

🔺I M P O R T A N T E



🙏Francisco Zapata Nájera ha salido con vida de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.



La coordinación entre la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa avanzan en las acciones de rescate de los mineros pic.twitter.com/f64ZOIXFZV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

Además, informó que este despliegue operativo contó con la participación estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco y autoridades de esa entidad.

“El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio, con el firme compromiso de localizar al último trabajador”, garantizó.

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La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que se mantiene una comunicación permanente con los familiares de los mineros, con el objetivo de brindarles información oportuna sobre el progreso de las maniobras de rescate.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Mandataria federal confirmó que el tercer trabajador de la mina Santa Fe fue localizado sin vida y que, tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su trabajo a la unidad forense, donde se harán las pruebas correspondientes para su identificación.

Cabe destacar que el pasado 30 de marzo fue rescatado con vida el primer minero José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años. Tras estas labores, las brigadas de Protección Civil tienen pendiente la localización del cuarto trabajador.

El Comando Unificado informó que a las 10:36 horas de la mañana de este miércoles 8 de abril de 2026 fue rescatado con vida el segundo trabajador de la mina Santa Fe, Sinaloa. Foto: X @CNPC_MX

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