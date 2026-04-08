“No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de darse a conocer un video en las redes sociales de un supuesto hundimiento de los pilotes en el tramo 5.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió un informe, tras el video publicado por el ingeniero Wilberth Esquivel, a quien pidieron que borrara las imágenes.

“No son obras nuevas, son obras desde que se hizo el Tren y en su momento se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya. De todas maneras, le pedí yo al secretario de Infraestructura,Comunicaciones y Transportes, que es especialista en estructuras, que se puede sentar con Defensa para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo” comentó.

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La titular del Ejecutivo federal declaró que al ingeniero Esquivel no tuvieron que pedirle que borrara las imágenes que registró: “Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.

Insistió en que pidió una “revisión particular” para que pueda darse un dictamen técnico.

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