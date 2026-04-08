Más Información
Localizan sin vida a tercer trabajador en mina Santa Fe; continúan labores para hallar al último minero en Sinaloa
Pemex presenta denuncia contra anfitriona del fiestón de XV años; EL UNIVERSAL reveló compra de casas, terrenos y autos de lujo de contado
Sheinbaum defiende facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “ningún empresario tiene por qué temer”, dice
¿Martes de TACO? Cese al fuego de Trump con Irán provoca reacciones cruzadas; resurgen llamados a su remoción con la Enmienda 25
Barcelona vs Atlético de Madrid; horario y canales para ver EN VIVO la Champions, HOY, miércoles 8 de abril
“No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de darse a conocer un video en las redes sociales de un supuesto hundimiento de los pilotes en el tramo 5.
En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió un informe, tras el video publicado por el ingeniero Wilberth Esquivel, a quien pidieron que borrara las imágenes.
“No son obras nuevas, son obras desde que se hizo el Tren y en su momento se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya. De todas maneras, le pedí yo al secretario de Infraestructura,Comunicaciones y Transportes, que es especialista en estructuras, que se puede sentar con Defensa para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo” comentó.
Lee también Sheinbaum: aún no hay causas del derrame petrolero en el Golfo de México; descarta afectaciones en costas de Texas
La titular del Ejecutivo federal declaró que al ingeniero Esquivel no tuvieron que pedirle que borrara las imágenes que registró: “Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.
Insistió en que pidió una “revisión particular” para que pueda darse un dictamen técnico.
Pemex presenta denuncia contra anfitriona del fiestón de XV años; EL UNIVERSAL reveló compra de casas, terrenos y autos de lujo de contado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]