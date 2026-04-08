La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió las fotografías difundidas por astronautas de la misión Artemis II de la NASA como “extraordinarias”, aunque puntualizó que todavía existe el debate sobre si los recursos de estas misiones espaciales deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida en la tierra.

“Estuvo bueno, esas fotos de la luna y de la tierra, ¿fotos?, no se llaman fotos, ya soy del siglo pasado, imágenes de la tierra y de la luna son algo pues extraordinario”, expresó durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril.

La mandataria recordó que la economista Mariana Mazzucato publicó un libro sobre el desarrollo científico que se generó a partir de la primera misión que llevó al hombre a la luna, desde los avances médicos y de ingeniería.

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La NASA compartió nuevas imágenes captadas por los astronautas de la misión Artemis, que el viernes debe amerizar en el océano Pacífico. Foto: NASA

“Hay países que tienen esa capacidad de desarrollar investigación a ese nivel y con motivos científicos. Va a quedar la pregunta si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza o dedicarlo a esto”, consideró la Jefa del Ejecutivo.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, salieron ayer de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

“Yo creo que por motivos científicos pues tiene sus grandes virtudes y el conocer el espacio es muy importante. Siempre queda esta pregunta que debemos hacernos de todas maneras porque no debería de haber pobreza en el mundo entero”, opinó Sheinbaum Pardo.

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