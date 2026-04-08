Miami.— Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron ayer de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orion en la que viajan los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra. Antes de su partida, la NASA difundió nuevas y espectaculares fotos captadas el lunes, durante el sobrevuelo lunar.

“Volveremos”, declaró Koch, la primera mujer en la historia en sobrevolar la Luna, antes de añadir: “Seremos una inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra”.

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La tripulación de Artemis II capturó esta imagen del terreno plagado de cráteres en el borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken de la Luna. Foto: AP

Sentados junto a las ventanas durante casi siete horas, los astronautas disfrutaron de una perspectiva única de la Luna, a mayor altura (6 mil 500 kilómetros) que la que tenían sus predecesores del Apolo desde unos 100 kilómetros de distancia.

Aún eufóricos por su triunfal sobrevuelo lunar , los astronautas de Artemis II llamaron el martes a sus colegas y amigos a bordo de la Estación Espacial Internacional mientras regresaban a casa desde la Luna .

Para Koch y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, fue un emotivo reencuentro espacial a pesar de la distancia de 370 mil kilómetros que las separaba. Ambas realizaron juntas la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio orbital. Koch le dijo a su “hermana espacial” que esperaba volver a encontrarse con ella en el espacio, “pero nunca pensé que sería así, es increíble”.

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“Me alegra muchísimo que estemos de vuelta juntos en el espacio”, respondió Meir, “aunque estemos a unos kilómetros de distancia”.

El centro de control de misiones de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la estación espacial, uno de la NASA y otro francés.

En una serie de impresionantes fotografías publicadas por la NASA el martes, el azul de la Tierra resalta contra la inmensidad del espacio, con el desolado horizonte de la Luna en primer plano, en tonos que van del gris al marrón.

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Entre las imágenes de la serie, una fotografía del planeta azul ocultándose tras la Luna evoca la legendaria imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders, de la Apolo 8, durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna.

“Este es un día histórico, y se lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de la vista”, dijo en una grabación transmitida a la tripulación Jim Lovell, miembro de la Apolo 8 fallecido en agosto de 2025. La icónica fotografía de 1968 aparece con frecuencia en selecciones de imágenes históricas y fue incluida en el libro de la revista Life de 2003 Cien fotografías que cambiaron el mundo.

Los cuatro miembros de la tripulación ya han hecho historia al convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado al espacio. Su nuevo récord, a 406.771 kilómetros de la Tierra, supera en tan sólo 6 mil kilómetros el de la tripulación del Apolo 13 en 1970, fue celebrado por la NASA y Donald Trump como prueba del resurgimiento del programa estadounidense de vuelos espaciales tripulados. Esta misión ha “llenado de orgullo a todo EU”, declaró el presidente estadounidense el lunes por la noche, felicitando a los astronautas por teléfono.

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Los astronautas regresarán el viernes frente a la costa de California, donde está previsto que Orion americe. La NASA prevé que ese día haya un clima favorable.

Tras pasar 40 minutos en la órbita lunar, la tripulación se maravilló con los paisajes lunares y ofreció innumerables descripciones del terreno, incluyendo las sombras marrones y verdosas de los cráteres y la superficie del satélite terrestre. “Vimos un cráter doble precioso. Parece un muñeco de nieve”, describió el piloto Glover, el primer astronauta negro en participar en una misión lunar.

“Es realmente difícil de describir. Es increíble”. Los cuatro presenciaron un amanecer y un atardecer, así como un eclipse en el que la Luna bloqueó al Sol, un espectáculo digno de la ciencia ficción, exclamó Glover.

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También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que “nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo”, declaró a la AFP la astronauta canadiense Jenni Gibbons, quien se encargó de todas las comunicaciones con la tripulación desde el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston, Texas, el lunes. La tripulación formuló un pedido especial: nombrar dos cráteres lunares, uno en honor a su nave espacial, llamado Integrity, y el otro en memoria de Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de Artemis.

En cuanto al problemático inodoro de Orion, el Centro de Control de Misión aseguró a los astronautas que no se requerían reparaciones. El inodoro ha estado intermitentemente disponible para la tripulación desde el lanzamiento, lo que los ha obligado a utilizar un sistema alternativo de bolsa y embudo para orinar. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo a la tripulación tras el sobrevuelo lunar del lunes por la noche: “Definitivamente tenemos que arreglar algunos de los problemas técnicos” antes de la próxima misión Artemis.

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