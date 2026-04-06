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Houston. Los astronautas de Artemis II batieron el lunes un récord como la misión tripulada más alejada de la Tierra durante un sobrevuelo lunar que promete unas vistas magníficas de la cara oculta nunca antes contempladas.
El sobrevuelo de seis horas es el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo, con tres estadounidenses y un canadiense a bordo: un paso hacia el aterrizaje cerca del polo sur lunar en tan solo dos años.
Pero primero llegó un premio —y el derecho a presumir— para Artemis II.
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Menos de una hora antes de iniciar el sobrevuelo y las intensas observaciones lunares, los cuatro astronautas superaron el récord de distancia de 248 mil 655 millas (400 mil 171 kilómetros) establecido por el Apolo 13 en abril de 1970.
Siguieron adelante, alejándose cada vez más de la Tierra. Antes de que todo terminara, el Control de la Misión esperaba que Artemis II superara el antiguo récord en más de 4 mil 100 millas (6 mil 600 kilómetros).
Los astronautas se despertaron con la voz del comandante del Apolo 13, Jim Lovell, quien grabó el mensaje apenas dos meses antes de su fallecimiento el pasado agosto. "Bienvenidos a mi antiguo vecindario", dijo Lovell, quien también participó en el Apolo 8, la primera misión lunar de la humanidad. "Es un día histórico y sé que estaréis muy ocupados, pero no os olvidéis de disfrutar de las vistas".
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ss
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