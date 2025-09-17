Más Información

¿Cómo puedes adoptar un colibrí y contribuir a su conservación? Consulta aquí

¿Cómo puedes adoptar un colibrí y contribuir a su conservación? Consulta aquí

¿Cómo ver el equinoccio de otoño en su máximo esplendor?

¿Cómo ver el equinoccio de otoño en su máximo esplendor?

¿Cuándo y dónde llegará "Superman" a streaming? Esto se sabe

¿Cuándo y dónde llegará "Superman" a streaming? Esto se sabe

¿Qué santo se conmemora este 17 de septiembre? Conoce el santoral del miércoles

¿Qué santo se conmemora este 17 de septiembre? Conoce el santoral del miércoles

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago hoy, 17 de septiembre?

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago hoy, 17 de septiembre?

Moscú. Un de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013, pasará mañana jueves cerca de la Tierra, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de .

"Uno de los asteroides más grandes de este año, el 2025 FA22, pasará mañana a una distancia de la Tierra ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a la distancia mínima con el planeta alrededor de las 10:00 hora de, indicó el centro de investigaciones científicas en su portal oficial.

Según los astrónomos rusos, las dimensiones medias de este cuerpo celeste rondan los 166 metros y su longitud es de 290 metros.

Lee también

"La masa del cuerpo supera aproximadamente en mil veces la masa del meteorito de Cheliábinsk", añadieron.

¿Asteroide 2025 FA22 podría impactar la tierra?

Pese a sus considerables dimensiones, señaló el , "la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima", por lo que calificaron de "nula" esta posibilidad.

"La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la y la Luna con toda seguridad", aseveraron.

Lee también

Eso sí, solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales.

Asteroide 2025 FA22 "está sincronizado" con la Tierra

Los indicaron que se trata de uno de los mayores que pasará a una distancia de menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que durante toda la historia de la humanidad no ha caído ninguno tan grande.

De hecho, el famoso cráter Barringer de fue provocado por la caída de un meteorito entre 10 y 100 veces menor hace unos 50 mil años.

Lee también

Según los cálculos astronómicos, esteestá "en cierto sentido sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta", señalaron los científicos.

En ese sentido, recordaron que fue visto la última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre de 2173.

"Es preciso señalar que con esta órbita las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas", concluyeron los astrónomos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses