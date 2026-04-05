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Este sábado la tripulación de comenzó el día preparándose para el sobrevuelo. A través de la cuenta oficial de la en X, se compartieron diversas fotografías y mensajes arriba de la nave espacial Orion que continúa su trayectoria rumbo a Luna.

El astronauta canadiense Jeremy Hansen contó en una videollamada, que tuvo la sensación de "caer del cielo" mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.

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Hoy por la mañana, se confirmó que se ha superado el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241 mil 000 kilómetros.

"Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: 'Parece que vamos a estrellarnos contra ella'", explicó el astronauta. "Es increíble. En realidad, la esquivamos (...). Estaba tan cerca (...). Fue realmente fenomenal", añadió Hansen.

Mientras que la especialista Christina Koch y el comandante Reid Wiseman se tomaron un momento para poder mirar hacia la Tierra.

La astronauta Christina Koch se toma un momento para mirar hacia atrás a la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna. Foto: NASA / Vía @NASA
La astronauta Christina Koch se toma un momento para mirar hacia atrás a la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna. Foto: NASA / Vía @NASA

"Por la ventana tres, se puede ver una hermosa Tierra en forma de medialuna con la luz del sol brillando sobre el océano y las nubes arremolinadas", comentó en una llamada telefónica el comandante Wiseman.

A dos días de su despegue, la tripulación de la misión tiene como objetivo orbitar la durante 10 días y poder recorrer 406 mil 773 kilómetros de distancia.

"Gracias a sus operaciones allá abajo, tenemos el sol brillando en todas las ventanas, el ánimo está alto a bordo ", añadió Wiseman.

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cc/bmc

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