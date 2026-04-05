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Este sábado la tripulación de Artemis II comenzó el día preparándose para el sobrevuelo. A través de la cuenta oficial de la NASA en X, se compartieron diversas fotografías y mensajes arriba de la nave espacial Orion que continúa su trayectoria rumbo a Luna.
El astronauta canadiense Jeremy Hansen contó en una videollamada, que tuvo la sensación de "caer del cielo" mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.
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Hoy por la mañana, se confirmó que se ha superado el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241 mil 000 kilómetros.
"Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: 'Parece que vamos a estrellarnos contra ella'", explicó el astronauta. "Es increíble. En realidad, la esquivamos (...). Estaba tan cerca (...). Fue realmente fenomenal", añadió Hansen.
Mientras que la especialista Christina Koch y el comandante Reid Wiseman se tomaron un momento para poder mirar hacia la Tierra.
"Por la ventana tres, se puede ver una hermosa Tierra en forma de medialuna con la luz del sol brillando sobre el océano y las nubes arremolinadas", comentó en una llamada telefónica el comandante Wiseman.
A dos días de su despegue, la tripulación de la misión Artemis II tiene como objetivo orbitar la Luna durante 10 días y poder recorrer 406 mil 773 kilómetros de distancia.
"Gracias a sus operaciones allá abajo, tenemos el sol brillando en todas las ventanas, el ánimo está alto a bordo ", añadió Wiseman.
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