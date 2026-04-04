La agencia espacial NASA dio a conocer este sábado que los cuatro astronautas que forman parte de la misión Artemis II ya se encuentran a más de la mitad de su camino, preparados para el sobrevuelo lunar a tan solo 2 días y 22 horas de su despegue.

De acuerdo con la agencia estadounidense, durante su viaje la tripulación orbitará por la cara oculta de la Luna, además recopilarán observaciones científicas y capturarán imágenes para compartirlas con los amantes del espacio y los astros celestes.

Así puedes seguir la trayectoria de Artemis II en vivo

Para aquellas personas que quieran seguir de cerca la trayectoria de la exploración espacial y mantenerse al tanto de todos los detalles que ocurren al exterior de la nave Orion, la NASA habilitó el sitio web de órbita en tiempo real de Artemis (AROW, por sus siglas en inglés).

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En este portal podrás consultar la información de la trayectoria de la nave espacial Orion. Foto: NASA

Este mapa interactivo ofrece una visión de 360 grados de la nave espacial, lo que permite ver a Orion como si hubiera una cámara orbitando la cápsula. También es posible consultar la ubicación y trayectoria del vehículo espacial, así como una descripción detallada de su recorrido.

Asimismo, es posible consultar los puntos clave de la misión, tales como la velocidad del vehículo, el tiempo transcurrido desde el despegue, la distancia con respecto a la Tierra y a la Luna, además de datos sobre las zonas de aterrizaje de misiones anteriores del programa Apolo.

¿Cómo utilizar el portal AROW?

Para acceder a estas herramientas y mantenerte informado de las últimas actualizaciones del avance de la misión, deberás ingresar al sitio web de la NASA Artemis Real-time Orbit Website (AROW) https://www.nasa.gov/artemis o descargar la aplicación oficial de la agencia para celulares.

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Los usuarios pueden seguir a AROW para ver dónde se encuentra Orion y la tripulación de Artemis II en relación con la Tierra y la Luna. Foto: NASA

Al ingresar, el portal mostrará un tutorial; en ambas visiones los usuarios deberán hacer clic con el botón izquierdo del mouse y arrastra para rotar la cámara alrededor de la nave o de la trayectoria, y utilizar la rueda del mouse para ajustar la distancia de visualización.

En dispositivos móviles, la aplicación incluye funciones que permiten rastrear el vehículo con realidad aumentada, este aditamento permite apuntar el teléfono al cielo para ubicar visualmente dónde se encuentra la nave en ese instante con respecto a su posición en la Tierra.

La misión Artemis II es la primera misión tripulada en la agencia del programa Artemis, siendo un paso clave en el camino de la NASA hacia el establecimiento de una presencia a largo plazo en la Luna. Hasta este momento la nave se encuentra a 287 km de distancia aproximadamente.

En el portal se pueden consultar las zonas de aterrizaje de misiones anteriores en la Luna, correspondientes al programa Apolo. Foto: NASA

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