Miami. Los astronautas de la misión Artemis II, que llegarán este lunes a la Luna, aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal estadounidense NBC que ya han echado un primer vistazo a su cara oculta, que tienen previsto sobrevolar mañana, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC calificó como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", expresó.

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"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

Más tarde, la NASA publicó la imagen, tomada el sábado, en la que se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial.

La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación, que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406 mill 773 kilómetros.

En la entrevista, que se realizó a unos 287 mil kilómetros (155 mil millas) de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta, al señalar que han perdido la noción del tiempo.

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

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Fotografía compartida este sábado por la NASA en su cuenta oficial de X junto con el mensaje "Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Foto: EFE

"El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas", manifestó el canadiense.

"Sinceramente, es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca", indicaron.

La tripulación ahora se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas, EU), desde donde el canal NBC hizo la entrevista.

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La NASA enfatizó que están construyendo "sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo".

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

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