La reforma electoral ya fue entregada y recibida en la Cámara de Diputados para su análisis y posterior discusión. El documento toma en cuenta los acuerdos planteados en foros y consultas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en los distintos estados del país, como elección de plurinominales, reducción de ingresos a partidos políticos y el tiempo de radio y televisión en las elecciones.

El proyecto fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien detalló que la iniciativa plantea reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esta misma tarde ya fue turnada a las comisiones de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales.

En discusiones previas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había propuesto reformar temas como elecciones de los legisladores plurinominales, recorte de presupuesto a partidos políticos y el tiempo de los partidos en radio y televisión. A continuación, así quedó el proyecto enviado a San Lázaro en dichos temas:

¿Cómo quedan los "pluris" con la nueva reforma electoral?

La iniciativa plantea que la reforma electoral no busca eliminar el principio de representación proporcional, al contrario, afirma que "revalora su papel democrático de representación de las minorías" y que toma en cuenta el voto popular.

El documento detalla que se mantendrá un sistema mixto con la distribución vigente de trescientas diputaciones de mayoría relativa y doscientas de representación proporcional, solo que, asegura, la elección "le devuelve a la ciudadanía el poder, básico en una democracia, de elegir a sus representantes".

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional, se tomarán en cuenta cinco circunscripciones o divisiones electorales plurinominales en el país, de acuerdo con el principio de paridad.

El proyecto queda de la siguiente manera:

La elección de las 200 diputaciones se ajusta a que serán electos 100 diputados que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron pero obtuvieron los mejores resultados en su partido, es decir "ordenados de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido en esa misma elección".

Para los otros 100, su destino es ser electos por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde también se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez comentó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que de los 200 candidatos, 97 serían candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 serían de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer; mientras que 8 que serían mexicanos residentes en el extranjero.

En cuanto a la Cámara de Senadores, el proyecto propone que el Senado se integre por noventa y seis senadurías, y no 128 como hay actualmente.

Estas 96, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.

Recortan 25% a partidos políticos

La iniciativa enviada por la Presidenta también tiene el objetivo de disminuir el costo de las elecciones y los recursos destinados a los partidos políticos en época electoral, por lo que propone una asignación de recursos "más racional".

Bajo el lema de "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", la presidenta Sheinbaum propone una nueva formula para calcular los recursos de los partidos, reduciendo del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al 48.65% de dicha unidad de cálculo.

Es decir se redujo el 25%, lo que equivale a tres cuartas partes de 65.

También, propone que los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tienen prohibido recibir o ejercer gastos o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional. Incluye la prohibición de recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.

Recorte de 13 minutos en tiempo de radio y televisión

Con el objetivo de lograr una "mejor distribución" de los tiempos de radio y televisión, el documento también plantea un recorte de 13 minutos diarios que administra el Instituto Nacional Electoral (INE) para los partidos durante época electoral.

Antes, los partidos contaban con 48 minutos diarios distribuidos en cada estación de radio y canal de televisión, ahora con la reforma se busca que solo tengan 35 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

Lo anterior significa un recorte de 13 minutos diarios de precampañas y campañas electorales. Además plantea que las personas concesionarias de radio o televisión, deberán evitar la difusión y advertir sobre contenido generado con Inteligencia Artificial (IA).

