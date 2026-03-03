El pleno de la Cámara de Diputados aprobó siete dictámenes de consenso entre todos los grupos parlamentarios.

Uno de los dictámenes avalados reforma la Ley General de Turismo para impulsar la implementación de códigos de conducta, capacitaciones y desarrollar programas, protocolos y políticas públicas para prevenir delitos, en especial los relativos a la trata de personas en la prestación de servicios turísticos.

Para ello se establece la exigencia de una identificación oficial a los turistas que acudan a establecimientos de hospedaje, líneas aéreas y terrestres de transporte de pasajeros, y embarcaciones menores de recreo y deportivas para evitar la trata de personas.

“En caso de que las o los turistas no presenten una identificación oficial el establecimiento podrá negar el servicio y, en caso de indicios que reflejen la posible comisión de cualquier delito, informará de inmediato a las autoridades competentes”, señala el dictamen aprobado.

En otro dictamen, se avaló la reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para promover el consumo de productos y servicios de origen nacional e incentivar, entre las MIPYMES, el uso de la marca de certificación "Hecho en México" o "Made in Mexico".

Otro dictamen modifica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para establecer para imponer medidas administrativas y de reparación, se tomará en cuenta la edad y capacidad de la persona peticionaria o agraviada.

nro