La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, informó que del 19 al 28 de febrero, recibió los documentos de 92 candidatos para participar en el proceso de selección del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para el periodo de 2026-2034.

En comparación, en 2018, cuando fue seleccionado David Colmenares, sólo se inscribieron 43 aspirantes para dirigir al órgano fiscalizador.

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia, señaló que 21 aspirantes no entregaron su documentación completa, por lo que se les solicitó que los lleven entre el 3 y 4 de marzo, para continuar en el proceso de selección.

Los integrantes de la Comisión aprobaron un acuerdo para establecer que se les notificará a los aspirantes que entregaron su documentación incompleta, para que lo subsanen, y en caso de incumplir, “se tendrá por desestimada la postulación”.

Algunos de aspirantes no entregaron los documentos solicitados (como el curriculum vitae, la carta de antecedentes penales o el título profesional), y otros sí los entregaron, pero no en el formato solicitado por la Comisión, sino en un formato libre, por lo que recibirán una notificación para que subsanen esa parte del registro.

“Hay registros que se tuvieron y que nos percatamos que no tienen de plano, directamente, algunos documentos de ley, pero también, en este momento, circulamos previamente el acuerdo para apercibir según la convocatoria, habíamos quedado de dar un plazo para los que tuvieran algún documento que subsanar, les diéramos un plazo de 48 horas para que lo hicieran”, comentó el diputado Herrera.

