Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

VIDEO: Avión militar de carga se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña de dinero en efectivo

VIDEO: Avión militar de carga se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña de dinero en efectivo

Warner Bros se fusiona con Paramount; oficializan compra por 110 mil mdd

Warner Bros se fusiona con Paramount; oficializan compra por 110 mil mdd

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

, exauditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (), se inscribió para participar en la selección del titular del ente fiscalizador, para el período de 2026-2034.

Hoy, en la, entregó sus documentos en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Lozano se desempeñó en la ASF de mayo de 2018 a noviembre de 2021. Y renunció por estar en contra de las modificaciones al reglamento interior, para concentrar el poder en el auditor superior, que en ese momento y hasta hoy, es David Colmenares.

Lee también

ASF. Foto: EL UNIVERSAL
ASF. Foto: EL UNIVERSAL

Al dejar la ASF denunció que con las modificaciones se eliminó la facultad a las áreas auditoras de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos.

Lozano fue el encargado de revisar las auditorías realizada por la ASF, sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Y su equipo presentó 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Estafa Maestra, por irregularidades en el gasto de 3 mil 218 millones de pesos.

Lee también

Genaro Lozano es maestro en Administración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública; y competirá contra el actual auditor superior, David Colmenares, quien se inscribió ayer.

También se encuentran enlistados como aspirantes, María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR); y el exauditor de gasto federalizado Emilio Barriga.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]