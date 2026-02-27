Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se inscribió para participar en la selección del titular del ente fiscalizador, para el período de 2026-2034.

Hoy, en la Cámara de Diputados, entregó sus documentos en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Lozano se desempeñó en la ASF de mayo de 2018 a noviembre de 2021. Y renunció por estar en contra de las modificaciones al reglamento interior, para concentrar el poder en el auditor superior, que en ese momento y hasta hoy, es David Colmenares.

ASF. Foto: EL UNIVERSAL

Al dejar la ASF denunció que con las modificaciones se eliminó la facultad a las áreas auditoras de elaborar dictámenes técnicos para presentar denuncias de hechos.

Lozano fue el encargado de revisar las auditorías realizada por la ASF, sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Y su equipo presentó 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Estafa Maestra, por irregularidades en el gasto de 3 mil 218 millones de pesos.

Genaro Lozano es maestro en Administración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública; y competirá contra el actual auditor superior, David Colmenares, quien se inscribió ayer.

También se encuentran enlistados como aspirantes, María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR); y el exauditor de gasto federalizado Emilio Barriga.

