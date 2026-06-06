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Taipéi.- Un zoológico de la capital de Taiwán recibió una pareja de pandas rojos en peligro de extinción procedentes de China, en el primer intercambio de animales en más de una década, mientras las tensiones entre ambas partes se mantienen elevadas.
Los pandas, un macho de 3 años y una hembra de 2, permanecerán en cuarentena durante un mes y luego se aclimatarán a su nuevo hogar en el Zoológico de Taipéi antes de ser presentados al público.
Los dos pandas aún no han sido nombrados. El Zoológico de Taipéi indicó que, mientras el panda macho comenzó de inmediato a explorar su nuevo hogar y a comer, la hembra se mantuvo cautelosa y prefirió observar.
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Taipéi recibió por última vez pandas rojos de un zoológico de la provincia china de Fujian en 2014, según el Taipéi Times. Los animales son endémicos de China, así como de Nepal, Laos y Myanmar, entre otros.
Taipéi enviará gibones de manos blancas a Shanghái como parte del intercambio, informó el Taipéi Times.
Aunque las tensiones entre China y Taiwán —la isla autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio— siguen siendo altas y los contactos oficiales entre ambos gobiernos están suspendidos, los intercambios a nivel municipal han continuado.
Trump advierte a Taiwán contra una eventual proclamación de independencia; "no tengo ganas" de que eso ocurra, añade
mcc
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