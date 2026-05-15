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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a contra una eventual proclamación de independencia, en una entrevista televisiva grabada poco antes de su salida de Beijing.

Su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó el jueves al inicio de la cumbre bilateral que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podía derivar en un "conflicto" entre las dos mayores economías del mundo.

"No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15 mil kilómetros para ir a la guerra", dijo Trump, según un extracto de la entrevista con la cadena Fox News.

"No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya", insistió el mandatario estadounidense, quien viaja de regreso a EU tras su visita de Estado a China.

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