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El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos este otoño boreal, afirmó el jefe de la diplomacia del país asiático según la prensa estatal, horas después de la visita de Donald Trump a Beijing.
"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi este viernes", informó la agencia de noticias Xinhua.
Este viernes, el mandatario estadounidense describió a Xi Jinping como un "gran líder" y "amigo". El inquilino de la Casa Blanca afirmó que de su visita a China han surgido "muchas cosas buenas".
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