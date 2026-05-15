El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos este otoño boreal, afirmó el jefe de la diplomacia del país asiático según la prensa estatal, horas después de la visita de Donald Trump a Beijing.

"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi este viernes", informó la agencia de noticias Xinhua.

Este viernes, el mandatario estadounidense describió a Xi Jinping como un "gran líder" y "amigo". El inquilino de la Casa Blanca afirmó que de su visita a China han surgido "muchas cosas buenas".

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