La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su propuesta de reforma electoral tiene ejes centrales que no serán negociables: eliminar las listas de candidaturas plurinominales y reducir el gasto del sistema político-electoral.

Explicó que el proyecto se encuentra en ajustes finales para retirar artículos que no estaban estrictamente vinculados con materia electoral. Entre ellos, mencionó disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en campañas, las cuales consideró que podían interpretarse como una regulación general de publicaciones en redes sociales.

“Había cuestiones en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral (…) ese es otro tema”, señaló durante su conferencia de este martes.

Lee también Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Sheinbaum Pardo indicó que revisaría personalmente el documento, el cual prevé enviar hoy por la mañana al Congreso. En ese sentido, la Presidenta subrayó que existen dos puntos fundamentales que no serán modificados. El primero consiste en eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas, aunque se mantendría la representación proporcional para garantizar la pluralidad política.

Bajo su propuesta, las candidaturas serían votadas directamente por la ciudadanía. En el Senado, planteó conservar los escaños por mayoría y primera minoría, pero desaparecer la lista plurinominal.

El segundo eje busca disminuir los costos del sistema electoral mediante recortes al financiamiento de partidos políticos, al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y a las remuneraciones de diputados locales.

2026, año de definiciones para Sheinbaum

“Que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto”, sostuvo.

Además, propuso que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar por diputados de representación proporcional.

La Mandataria federal reconoció que su iniciativa enfrenta resistencias incluso entre fuerzas aliadas y partidos de oposición, principalmente por la eliminación de listas plurinominales y la reducción de recursos públicos.

“Hay partidos, todos de hecho, no sólo el PT, el Verde... Ni el PAN ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos; el PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco”, afirmó.

Lee también Sheinbaum revisa últimos detalles de la reforma electoral; se reúne con legisladores de Morena en Palacio Nacional

Pese a ello, Sheinbaum Pardo aseguró que cumplirá con presentar la propuesta como parte de sus compromisos de gobierno.

“Yo la voy a presentar; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, expresó.

La Presidenta recordó que la reforma electoral forma parte de sus 100 compromisos y destacó que otros cambios políticos, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, ya fueron aprobados para aplicarse en 2030.

El lunes por la noche, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la iniciativa continúa en revisión por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y que la Mandataria busca revisar personalmente el documento antes de su presentación formal ante el Congreso.

Lee también Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

PT y Verde mantienen su rechazo a la iniciativa

Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso no ceden en su negativa a respaldar la reforma electoral en los términos en que fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que su aprobación se mantiene en vilo, pues sin aliados Morena no alcanza la mayoría calificada necesaria.

Mientras el PT insiste en que no avalará una iniciativa que represente un retroceso en la democracia, el PVEM deshoja la margarita, a la espera de conocer el contenido del proyecto presidencial, pero sin conceder de antemano su apoyo.

El coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que su partido se mantiene firme en la postura de no apoyar la reforma en los términos que fue presentada el 23 de febrero. Advirtió que la iniciativa implicaría la instauración de un partido de Estado, por lo que insistió en que “no vamos en el retroceso a democracia” y pidió a Morena “que reflexione”, porque se debe cuidar la ruta de la pluralidad partidaria.

El legislador Reginaldo Sandoval pidió a Morena “que reflexione”, porque se debe cuidar la ruta de la pluralidad partidaria. Foto: Especial

Lee tmabién Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro; esperan llegada de la iniciativa

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reconoció que “cada vez se pone más difícil” que los aliados apoyen la iniciativa presidencial.

“Cada vez se pone más difícil, porque —evidentemente— con sus expresiones (...) adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que [los] convenzamos o que intentemos que nos acompañen”, dijo en conferencia de prensa.

Monreal insistió en que si el PT y el PVEM votan en contra de la reforma electoral no se fracturará la alianza, de cara a la elección intermedia del próximo año.

Lee también Acuerdan senadores de Morena “no maltratar” a PT y PVEM; reforma electoral no va a destruir la alianza: Higinio Martínez

“Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral”, expresó.

Las bancadas del PT y PVEM en la Cámara de Senadores también descartaron riesgo de ruptura y afirmaron que esperarán a conocer la iniciativa formal antes de fijar una postura definitiva.

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, subrayó que su partido no aprobará ninguna reforma que represente un retroceso, pero aclaró que no hay un distanciamiento con el movimiento de la 4T.

Lee también Cálculos de Morena advierten que la reforma electoral nacerá muerta

“No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos un partido de pensamiento único, somos un partido plural, de izquierda, democrático, y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra Presidenta de la República”, afirmó.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que al margen de la decisión que se tome, su partido, Morena y PT se mantendrán unidos.

“No vemos riesgo de ruptura”, recalcó, y destacó que su bancada mantiene una relación de respeto con Morena.

Al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de la reforma electoral, la bancada guinda en el Senado acordó no maltratar a sus aliados y buscar convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.

Lee también Sheinbaum propone limitar pensiones a 70 mil pesos; conoce los detalles y para quiénes aplica

Durante la sesión plenaria de ayer, el líder morenista Ignacio Mier Velazco dialogó largo y tendido con Manuel Velasco, charla a la que se incorporaron minutos después Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, coordinador y vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PT.

Al final de la sesión, en declaraciones a la prensa, Mier Velazco reveló que la reforma electoral no contempla la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “El PREP se queda. El PREP seguirá siendo un instrumento que le da certeza, confianza a los mexicanos sobre los resultados electorales”.

Explicó que la propuesta incluye que los cómputos oficiales se inicien en el momento en que comiencen a llegar los paquetes electorales a los consejos distritales, sin esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral, como ocurre actualmente. Precisó que este cambio no sustituye al PREP, ya que ambos mecanismos operarán de manera paralela.

Lee también Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

Higinio Martínez detalló que se acordó seguir trabajando con el PT y PVEM. “Es muy importante para Morena en el Senado, (...) en general, mantener la relación, el trato, la coalición con los aliados”.

“En lo que hoy se habló, para decirlo claro, en la plenaria del grupo, tenemos que cuidar a nuestros aliados. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser la reforma electoral la que propicie el derrumbe de esta coalición. Esta reforma no va a destruir esta coalición”, aseguró el legislador.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dijo que al margen de la decisión que se tome, su partido, Morena y PT seguirán unidos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL