La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene la noche de este martes una reunión en Palacio Nacional con la comisión presidencial encargada de la reforma electoral, así como con diputados y senadores de Morena, como parte de la revisión final de la iniciativa antes de enviarla al Poder Legislativo.

Horas antes, durante su conferencia matutina, la mandataria federal adelantó que realizaría la última revisión del proyecto, el cual busca presentar este miércoles ante el Congreso de la Unión.

A su llegada a Palacio Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que la propuesta presidencial no contempla la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“La presidenta planteó una cosa muy importante: ella nunca planteó la supresión del PREP; siempre habló de que los cómputos distritales se realizaran el mismo día de la elección, pero nunca su eliminación. Lo más probable es que se mantenga el PREP”, señaló.

Monreal también indicó que el tema del desafuero no será incluido en la iniciativa de reforma electoral.

No obstante, explicó que existen propuestas ya dictaminadas en la Cámara de Diputados que podrían discutirse posteriormente, entre ellas modificaciones al fuero o inmunidad procesal, cambios a la figura de revocación de mandato —con planteamientos para moverla de 2027 a 2028— y ajustes relacionados con la elección del Poder Judicial.

“Son propuestas, no iniciativas, pero serán motivo de iniciativas más adelante”, precisó el legislador.

La reunión forma parte del proceso de construcción política previo al envío formal de la reforma electoral al Congreso, donde se prevé que inicie su discusión legislativa en los próximos días.

