El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, evitó emitir una postura sobre la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que opinará hasta que analicen la redacción de la iniciativa, que podría llegar a San Lázaro este día.

“No se vale descalificar algo por lo que creemos que va a venir, que atenta contra nosotros, o no se vale avalar algo sin siquiera tener claridad de ello”, comentó al término de la sesión ordinaria de hoy.

Señaló que el Partido Verde no emitirá una postura hasta que sus bancadas en el Congreso, analicen el proyecto del Ejecutivo.

Coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas (03/03/2026). Foto: Especial

“Estaremos atentos a que llegue la redacción de la iniciativa, y una vez contando con la redacción vamos a proceder a hacer el análisis al interior del partido, de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder fijar una postura. Va a haber oportunidad de reflexionarla, varios puntos que sean he estado discutiendo, que a lo mejor vienen o no vienen, no sé, habrá que esperar”, comentó.

"Nos mantenemos firmes, no vamos en el retroceso a democracia": Reginaldo Sandoval sobre reforma electoral

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados (PT), Reginaldo Sandoval, dijo que su instituto político se mantiene firme en la postura de no apoyar la reforma electoral en los términos que fue presentada el pasado lunes 23 de febrero.

En entrevista con medios de comunicación, advirtió que la iniciativa presidencial pone en riesgo la instauración de un partido de Estado en México, por lo que insistió en que “no vamos en el retroceso a democracia".

“Nosotros sostenemos que hay que garantizar la pluralidad y la democracia. Está el riesgo de irnos a un tema de partido de Estado, que es una postura que ya se señaló en el posicionamiento del partido, no queremos correr ese riesgo. La postula el partido ya le dijimos muchas veces y la seguimos diciendo, "No vamos en el retroceso a democracia.", declaró.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. Foto: Especial

Sandoval Flores, pidió a Morena “que reflexionen”, y explicó que se debe cuidar la ruta de la pluralidad partidaria.

“Si viene lo que se ha expuesto en la ruta de que cambia el formato del acceso a los de diputados de RP, pues no hay duda de que cambia el sistema, porque ahí se vuelven innecesarios los partidos políticos y también nosotros sostenemos que se rompe la ruta de las acciones afirmativas, y en el otro formato nunca ganarán estados que tienen poco listado nominal, siempre saldrán adelante los que tienen mayor listado nominal”, agregó.

El líder petista dijo que la postura del PT es unánime, 49 de 49, y reiteró Morena y aliados ganaron con las reglas electorales vigentes, por lo que no hay motivo de hacer una reforma.

“Yo lo he dicho con mucha claridad, con las reglas que tenemos ahora nosotros tuvimos acceso a ganar el poder ejecutivo, acceso a ganar el poder legislativo, y por la vía del voto se movió a la Suprema Corte de Justicia. Tenemos más de 23 estados gobernando, tenemos más de 30 congresos locales con mayoría, la gran mayoría gobiernos municipales, entonces, como para irnos a una reforma tan profunda que cambie todo el sistema, pues sí necesitamos mucho mayor reflexión”, reiteró.

Reginaldo Sandoval, recordó que la aprobación de la reforma electoral, “es un tema también de aritmética”, en la que se necesitan las dos otras partes.

Pidió a Morena que pese a las diferencias en el tema en comento, se debe priorizar la alianza electoral para 2027 y 2030.

“Aquí lo que nos inquieta un poco y lo que debemos de poner en prioridad es la lucha por la unidad, no solo de la nación frente a lo que ocurre, sino ahora de la coalición, y que este ejercicio que puede haber una diferencia no nos termine rompiendo la ruta de 27 y la ruta de 30”.

Finalmente, dijo que derivado de los hechos recientes, el PT ha sido víctima de una campaña de desprestigio: “Sí nos desataron una campaña un poquito ruda hace unos días, no sabemos quién, pero sí nos desataron una campaña un poquito ruda”.

