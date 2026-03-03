El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que “cada vez se pone más difícil” que los aliados de Morena, el PT y el PVEM, apoyen la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pero, obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados cada vez se pone más difícil, porque evidentemente con sus expresiones de ellos, adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar, ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen”, dijo en conferencia de prensa.

Monreal Ávila insistió en que si el PT y el PVEM votan en contra de la reforma electoral, no se fracturará la alianza con Morena, de cara a la elección intermedia del próximo año.

“Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral”, expresó.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que su bancada votará en contra de la reforma electoral, y que espera que el PT y el Partido Verde asuman su responsabilidad.

“Vamos a votar en contra y yo confío en su responsabilidad histórica de estos dos partidos políticos. Nosotros hemos dicho que ojalá empezara más la prudencia y que se retirara la iniciativa y se dejara para un momento en el cual haya otros pesos y otras circunstancias en las dos Cámaras, que no es sano para el país debatir temas electorales en estos momentos y mucho menos si vienen desde el poder”, manifestó.

