Al reconocer que se viven días decisivos para la viabilidad de la reforma electoral, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió a su grupo parlamentario no maltratar a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) y tratar de convencerlos de que respalden la iniciativa presidencial.

Entrevistados por separado, diversos senadores morenistas informaron que durante la reunión de la bancada previa a la sesión ordinaria, se reconoció que es importante mantener una buena relación con ambos partidos aliados para poder concretar la reforma electoral.

Higinio Martínez detalló que se acordó “seguir trabajando con ellos, es muy importante para Morena en el Senado, y yo creo que en general, mantener la relación, el trato, la coalición con los aliados”. Dijo que la reforma electoral no va a destruir a la alianza oficialista y recalcó que al PVEM y al PT “los tenemos que cuidar” para llegar a un punto de acuerdo.

Lee también Miguel Torruco se incorpora al equipo de Harfuch como subsecretario de Prevención en la SSPC; va por “construir cultura de paz”

“¿Cómo le vamos a hacer para convencer a los que voten por la iniciativa de la presidenta? Pues hablando, hablando, hablando, hablando, dialogando”, señaló.

“En lo que hoy se habló, para decirlo claro, en la plenaria del grupo, tenemos que cuidar a nuestros aliados. Somos aliados de hace tiempo, queremos que sean aliados más adelante. Y como lo dije el otro día, no va a ser la reforma electoral la que propicie el derrumbe de esta coalición. Esta reforma no va a destruir esta coalición.

El senador Gerardo Fernández Noroña confió en que se logren los acuerdos con los grupos parlamentarios del PVEM y el PT para aprobar la reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

“Yo espero que se alcancen los acuerdos, yo veo mucha unidad, inclusión, valoración de la importancia de nuestros aliados, que no los maltratemos, hombre, ¿por qué nos vamos a pelear? Bastante difícil está el escenario mundial, es muy grave lo de la intervención militar de Estados Unidos en Irán y muy fuertes las presiones generales para que nos compliquemos”, apuntó.

El expresidente del Senado adelantó que todo lo que tiene que ver con las fechas para realizar la revocación del mandato y la elección del Poder Judicial no iría en esta reforma electoral, sino que se va a tratar aparte.

Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora de la República. Foto: Especial

PT y Verde descartan ruptura de alianza con Morena por reforma electoral

Las bancadas del PT y PVEM en el Senado descartaron riesgo de ruptura con Morena por la reforma electoral y afirmaron que esperarán a conocer la iniciativa formal antes de fijar una postura definitiva.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, subrayó que su partido no aprobará ninguna reforma que represente un retroceso democrático, pero dejó claro que no existe un distanciamiento con la presidenta de la República ni con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

“No, no vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos un partido de pensamiento único, somos un partido plural, de izquierda, democrático y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra presidenta de la República”, afirmó.

Lee también Aseguran más de un millón de cigarros de procedencia ilícita; mercancía puede estar vinculada al crimen organizado

Bañuelos señaló que el PT esperará a que la iniciativa llegue formalmente al Congreso para analizar su contenido y, con base en ello, emitir una postura responsable y aseguró que en su bancada hay voto libre, por lo que cada legislador tiene plena libertad para definir el sentido de su sufragio en el debate de la reforma electoral.

“Somos hombres y mujeres libres en el Partido del Trabajo. Sí, hay voto libre. Siempre ha habido voto libre”, afirmó.

La senadora zacatecana subrayó que su partido ha demostrado en distintos temas su capacidad de expresar diferencias con respeto, como ocurrió en debates anteriores, pero siempre dentro de un marco de lealtad política y respeto institucional.

Lee también Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Sobre una posible reducción del financiamiento a los partidos, Bañuelos sostuvo que el PT no tiene inconveniente en discutir recortes, incluso recordó que han impulsado propuestas para disminuir el financiamiento público hasta en 50%, siempre bajo el principio de piso parejo.

Entrevistado por separado, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco Coello, dijo que su bancada también esperará a que la iniciativa llegue formalmente para analizarla y definir una postura institucional.

“No vamos a adelantar una posición. Vamos a esperar a que llegue la iniciativa, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, y después la dirigencia nacional fijará una postura formal”, señaló.

Velasco también negó que exista riesgo de ruptura en la alianza y sostuvo que el debate impulsado por la presidenta es positivo para la vida democrática del país.

“No vemos riesgo de ruptura”, recalcó y destacó que su bancada mantiene una relación de respeto con Morena, además de que el análisis de la iniciativa será estrictamente político y legislativo.

Respecto a las diferencias internas en su grupo parlamentario, aclaró que cada legislador tomará sus propias decisiones, pero corresponde a las dirigencias nacionales determinar la posición final.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr