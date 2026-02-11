El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, expresó el senador.

Al ser cuestionado directamente sobre si ella será la próxima gobernadora de San Luis Potosí, respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Consultada al respecto, la senadora Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo legislativo.

“Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento”, señaló ante medios e insistió en que su atención está puesta en sus responsabilidades actuales.

“Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”, afirmó, al recalcar que la ciudadanía espera que cumpla con la labor para la que fue electa.

“La gente de San Luis Potosí, de todo México, espera que una servidora esté haciendo lo que le corresponda, que es estar aquí en el Senado”, apuntó, aunque reconoció que las declaraciones de su coordinador Manuel Velasco han colocado el tema en la agenda pública.

Cuestionada sobre qué sería necesario para aceptar una eventual candidatura, González respondió que no es momento de hablar de aspiraciones electorales, y recordó que incluso dentro del propio partido se ha planteado la necesidad de actuar con cautela. “Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él que tienen que convencer”, comentó.

Las elecciones para renovar la gubernatura de San Luis Potosí serán en 2027, mientras que la prohibición constitucional del “nepotismo electoral” entrará en vigor hasta 2030, aunque Morena, aliado del Partido Verde, introdujo en sus estatutos que ningún familiar directo de quien ostente la titularidad de un Poder Ejecutivo estatal o municipal puede postularse para sucederlo en el cargo.

