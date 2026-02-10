Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo al nepotismo, luego de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció un “relanzamiento” en su gobierno que consistirá en cambios en las secretarías y en los organismos públicos descentralizados, que abarcan todo su gabinete legal y ampliado.
En su conferencia mañanera de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció si Jara tiene familiares contratados, ante supuestos señalamientos de nepotismo.
“En todo caso no debería ser así. Si es el caso, no debería haber familiares contratados, es algo que ya está en la legislación”, dijo.
Sobre los cambios previstos para 2030, la Mandataria federal recordó que tiene que ver con familiares a puestos de elección popular, hasta el cuarto nivel.
Reconoció que Salomón Jara ganó en la revocación de mandato: “Eso es importante, hubo población que votó en contra. En todo caso, él tiene que trabajar para demostrarle a esa población que votó en contra que va todavía a seguir mejorando”.
“En caso de que haya un familiar correcto, no es correcto y debería tomar las medidas necesarias”, agregó.
