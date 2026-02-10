Al señalar que las pláticas con el gobierno continúan para elaborar una buena reforma electoral, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, advirtió que la iniciativa debe fortalecer los candados contra la infiltración del crimen organizado en candidaturas, mediante una mayor revisión de antecedentes y la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Por supuesto que los que presenten una candidatura deben de tener requisitos mayores por parte de la autoridad, en donde podamos cerrarle la puerta precisamente al crimen organizado. Y evitemos casos como el que pasó en el municipio de Tequila, muy lamentable, y que sucede no solamente en ese municipio, sino en otros de nuestro país, en donde desgraciadamente el crimen organizado penetra los municipios y también sea dueña de las policías municipales”, recalcó.

Por otra parte, reiteró que su partido no acompañará ningún cambio que elimine la cláusula de sobrerrepresentación, aunque está abierto a revisar el método de elección de diputados y senadores plurinominales y a reducir el costo de los comicios.

En particular, subrayó que su partido acepta revisar el financiamiento público a partidos y el gasto electoral, al señalar que México es el quinto país del mundo con las elecciones mas caras en proporción a su Producto Interno Bruto.

“Estamos a favor de bajar prerrogativas y costos, pero también de modificar la fórmula para que no se genere un mayor desequilibrio”, explicó.

Velasco Coello, aseguró que el proceso de negociación continúa en mesas de diálogo permanentes con Morena y el Partido del Trabajo (PT). “No estamos cerrados a ningún tema, pero debe ser una reforma progresista que garantice la pluralidad democrática y los equilibrios”, subrayó.

Aclaró que aún no existe un acuerdo definitivo, pero confió en que pueda alcanzarse un consenso que permita presentar la iniciativa.

“Hoy no hay acuerdo, pero estamos en vías de buscarlo. Confiamos en que esta misma semana se pueda avanzar”, señaló.

