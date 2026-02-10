El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, mencionó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez y los partidos de Morena, PVEM y PT trabajan “en este momento en la redacción concreta de los artículos” que integrarán esa iniciativa.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el legislador consideró que la reforma electoral ya se está acercando a los grupos parlamentarios para una redacción. “Está en la etapa, diría yo, clave de elaboración de la iniciativa con la redacción pertinente”.

Agregó que los próximos diez días “son fundamentales para que pueda presentarse la iniciativa y tiene que ver con distintos temas, desde la integración de la Cámara de Diputados y la composición del Senado, hasta las fórmulas que buscan una votación directa que vincule más a los ciudadanos y el representante popular”.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena.

Consulta popular y fiscalización de recursos

Monreal Ávila indicó que otra prioridad que se ha manifestado en esta reforma es la consulta popular, bajarla hasta el nivel municipal, estatal, municipal y federal. “Ya tenemos consulta popular a nivel federal, pero la idea es que en decisiones prioritarias de la comunidad vote la gente y decida la gente”.

Añadió que en cuanto a fiscalización de recursos se plantea que “no se introduzcan dineros ilícitos a las campañas y no haya financiamiento indebido a las mismas, vigilancia y supervisión de los recursos que ingresan a las campañas y a los partidos políticos, también a los órganos electorales”.

Recordó que sí hay sanciones para todos aquellos que invierten o deciden aceptar recursos ilícitos siendo candidatos; hay sanciones y se va a reforzar para que puedan incluso tener posibilidades de cancelación de las candidaturas aún cuando se ganen.

Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Expresó que el dinero ilícito hay que castigarlo. Y esa es parte de lo que se está trabajando. “Yo no quiero adelantar vísperas porque están platicando los tres partidos. Hoy se van a reunir de aquí a seguramente lunes, martes, tendrán reuniones permanentes para la redacción concreta de los artículos que se pretenden modificar en la Constitución y en las leyes reglamentarias”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que el costo de la elección es otro tema en el que seguramente pronto tendrán acuerdos.

Comentó que para él la fórmula 200-300 se va a mantener, pero en los 200 plurinominales se están buscando fórmulas de elección que puedan vincular más al diputado con el elector y que no sean solo vinculados con la jerarquía política o la burocracia partidista.

Fórmulas -dijo- que incluso ya se aplican en algunos estados del país, como es la Ciudad de México, en donde para la elección de las y los diputados y la integración de la Cámara local, hay una fórmula que se llama el segundo mejor votado o el segundo lugar mejor ubicado.

Relató que hay que crear y eso es de lo que se trata en las nuevas leyes, “con imaginación y creatividad, buscar fórmulas que la ciudadanía reclama de mayor influencia, de mayor relación, de mayor vinculación con sus diputados, con sus senadores, con sus gobernantes, con sus representantes populares”.

Si se modifica, si hay leyes nuevas y si hay modificaciones a la Constitución, estas no van a ser regresivas, van a ser de avanzada democrática, serán consensadas y traerán como consecuencia certeza y certidumbre jurídica, subrayó.

Plurinominales se van a mantener

Sobre las 200 diputaciones plurinominales, recordó que, como lo había dicho el 5 de febrero, “esa parte de la integración de la Cámara de Diputados se va a mantener”, y comentó que la reforma contempla los reclamos sociales y hay encuestas muy claras que dicen para dónde ir y para dónde orientarnos. “Entonces, se va hacer caso a lo que la ciudadanía está expresando”.

Concluyó que se tiene como límite el mes de febrero para que esta iniciativa sea recibida por alguna de las dos Cámaras y empezar la discusión. “No nos da más tiempo. Si pasa febrero, los tiempos ya están muy ajustados y no va a ser posible sacar la reforma constitucional”.

