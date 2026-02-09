La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó este lunes que no hay prisa para una reforma electoral que “busque dar pasos hacia atrás”.

Entrevistada por medios de comunicación en San Lázaro, la legisladora panista consideró que si la iniciativa presidencial, que aún no está lista, busca dar pasos hacia adelante, garantizar la democracia, reconocer la pluralidad y abrir el espacio todos los mexicanos, entendiendo que todos somos un mismo país, “siempre será bienvenida”.

“Así es que llegará cuando tenga que llegar, y aquí en la Cámara de Diputados analizaremos, debatiremos y ojalá, por el bien de México, si hay que hacer alguna modificación, sea para detener a los cárteles, al crimen organizado, para que no meta las manos en las campañas”, dijo López Rabadán.

La presidenta de San Lázaro advirtió que cuando el crimen interviene en procesos electorales “mete dinero o mete candidatos”. Por ello, hizo un llamado a que la prioridad sea respetar y darle resultados a la ciudadanía.

“Aquí estaremos para conocerla, analizarla, debatir y, ojalá y en lo posible, entre todos los grupos parlamentarios construir”, comentó Kenia López.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa desde San Lázaro este lunes 9 de febrero de 2026. Foto: Especial

En su conferencia de prensa, reconoció que es un hecho normativo, legal y constitucional que la titular del Ejecutivo presente iniciativas, y que incluso tiene derecho a establecer cuáles pueden ser preferentes.

“También tiene derecho a que esa iniciativa pueda estar acompañada de los partidos políticos aliados con los que se hizo campaña. Eso me parece que es totalmente legal y entendible, incluso en México y en el mundo”, expresó la diputada blanquiazul.

Sin embargo, resaltó que para construir una reforma legal que impactará a 134 millones de mexicanos, se requiere de todas las fuerzas políticas.

“Si no se logró consultar a la oposición para la iniciativa, si no se convocó a los presidentes nacionales de la oposición para construir esa iniciativa, todavía hay un espacio muy importante aquí en el legislativo para que todos los partidos puedan ser escuchados”, concluyó.

