El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó el Seminario para analizar la Reforma Electoral 2026, en la que especialistas reflexionarán sobre su impacto en el sistema democrático.

Se trata de un espacio académico, plural e informado que incluye a voces como Lorenzo Córdova Vianello, María de Guadalupe Salmorán Villar, Mónica González Contró, Juan Vega López, Azul Aguiar Aguilar, Karolina Gilas, Javier Martínez Reyes, Ciro Murayama, María Marván Laborde, entre otros.

El seminario constará de tres jornadas divididas en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana, del 16 de febrero al 2 de marzo.

Fecha y hora del Seminario Reforma Electoral 2026

La Primera Jornada del Seminario Reforma Electoral 2026 está programada para el lunes 16 de febrero de forma presencial en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM con sede Tijuana ENID en un horario de 11:00 a 16:00 horas.

Mientras la segunda jornada esta prevista para el 23 de febrero, en Guadalajara y la tercera para el 2 de marzo de 2026.

Te puedes registrar a través de la página oficial del ENID UNAM en el apartado registrarse, ten a la mano un correo electrónico para poder acceder.

Además, esta serie de mesas de debate podrán verse seguirse de manera virtual en las cuentas oficiales.

