El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el desacuerdo entre Morena, PT, y PVEM por la reforma electoral, "quedó superado", pues la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no prevé eliminar a los legisladores plurinominales.

Entrevistado en Querétaro, en el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que ese tema es el que mantenía inconformes a los aliados del PT y al Partido Verde, por lo que la propuesta mantendrá intactos a los diputados y senadores de representación proporcional.

Lee también PRD busca resucitar a nivel nacional; partidos locales van por aglutinar “la izquierda” rumbo a elección del 2027

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente 300 - 200 con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala, es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distrito y 200 como lo establece actualmente la Constitución, creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su votación el día de la elección”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc