El bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, de cara a las elecciones intermedias del 2027, convocó a la construcción de un Movimiento-Frente más allá del Sol Azteca que aglutine a grupos de la izquierda y la sociedad en general a fin de impulsar una opción confiable, democrática y cercana para millones de mexicanas.

El bloque perredista que tiene registro oficial en 13 estados y que busca recuperarlo a nivel nacional argumentó que en medio de la polarización política en México por la falta de acuerdos, este bloque perredista pugnó por fortalecer los contrapesos democráticos en el país y reconstruir la credibilidad en las instituciones.

“Resulta indispensable fortalecer los contrapesos democráticos, reconstruir la credibilidad en las instituciones y promover una agenda que coloque en el centro la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el bienestar colectivo”, establecieron

Nuestro país atraviesa una coyuntura compleja, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales, agregó.

En este contexto y en el marco del primer aniversario de la constitución del PRD Oaxaca, el bloque de partidos locales del Sol Azteca arrancó desde este entidad una serie de acciones que buscan articular esfuerzos territoriales y promover políticas que reduzcan las brechas sociales históricas.

En un posicionamiento, el bloque perredista acusó que la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana de comunidades enteras; la polarización política debilita la posibilidad de acuerdos duraderos; y amplios sectores sociales enfrentan incertidumbre económica, precariedad laboral y tensiones institucionales que erosionan la confianza pública.

Por ello el bloque busca contribuir de manera decisiva a la vida pública nacional mediante la construcción de propuestas legislativas y de política pública con enfoque social así como el impulso de agendas locales en materia de seguridad.

En la reunión estuvieron presentes, los dirigentes del PRD en Oaxaca, Tomás Basaldú; CDMX Nora Arias; Guerrero, Evodio Velázquez; Morelos, Sergio Prado; Tlaxcala, Manuel Cambrón; Zacatecas, Néstor Santamaría; y Michoacán, Ángel Macías.

En ese encuentro se destacó la necesidad de formar nuevos liderazgos ciudadanos comprometidos con la ética pública; y la generación de puentes de diálogo entre sociedad civil, academia y sectores productivos.

