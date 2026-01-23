El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la resolución que permite dar continuidad al procedimiento de registro del PRD Ciudad de México (PRD-CDMX) como partido político local, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

En la resolución a la que se da cumplimiento, el Pleno del TECDMX ordenó al IECM que emitiera una nueva resolución en la que analizara la documentación que entrego Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, como carácter de Presidenta de la DE-PRD CDMX, para dar cumplimiento a la resolución IECM/RS-CG-23/2024, la cual aprobó la solicitud de registro como partido político local del PRD CDMX y que, en su momento, fue declarada válida y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Con esta resolución el IECM refrenda su compromiso con el respeto al interés superior de la militancia, en estricto apego al principio de libertad de asociación política en el marco del sistema de partidos electoral mexicano y los principios de libre determinación y organización de los partidos políticos”, explicó el Instituto.

Por lo que determinó que la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, estará conformada por los representantes del partido: Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Rocío Sánchez Pérez, quienes a efecto de dar viabilidad al procedimiento de registro del PRD-CDMX, tendrán un plazo de 60 días hábiles para concluir el trámite.

