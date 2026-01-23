Más Información

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la indagatoria por la en el está en curso.

“La investigación relacionada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 durante el festival AXE Ceremonia se mantiene activa y en curso”, señaló.

A través de un comunicado emitido la noche de este viernes, la Fiscalía capitalina aseguró que desde el comienzo se han realizado acciones sin exclusiones y que abarcan a todas las con alguna presunta responsabilidad.

“Se han realizado de manera continua actuaciones ministeriales, policiales y periciales, que se desarrollan con rigor técnico y jurídico, sin exclusiones, y abarcan a todas las personas físicas y morales que pudieran tener responsabilidad en los hechos, conforme a las atribuciones de esta institución”, afirmó.

La FGJ dijo que agotará todas las líneas de investigación, ejercerá acción penal contra de quien resulte responsable, no dará por terminada las investigaciones y no adelantará conclusiones.

Lo anterior se comunicó luego de que la familia de Berenice Giles, una de los dos fotógrafos que murieron en el festival del 5 de abril de 2025, aseguró que se imputó a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por el delito de homicidio.

A través de un video y un comunicado, el padre de Berenice, Raúl Giles, y su representación legal, dijeron que el pasado 20 de enero se les notificó de la imputación a las dos empresas, por parte del ministerio público de la FGJ, Karina Granados Peralta.

Más tarde, Ocesa afirmó mediante un comunicado que sí está dentro de la investigación por el caso Axe Ceremonia, pero hasta la fecha no ha sido imputada.

“OCESA forma parte de las empresas consideradas dentro de la investigación relacionada con el festival Ceremonia y, a la fecha, no ha sido imputada por las autoridades competentes. Desde el inicio del proceso, hemos colaborado de manera activa y transparente con las instancias correspondientes y continuaremos haciéndolo con total responsabilidad”, aseguró en una ficha informativa.

