Este viernes, vecinos, estudiantes y comerciantes solicitaron a los gobiernos federal y de la Ciudad de México acciones contra la gentrificación y el monitoreo del impacto del desarrollo del mundial de futbol que se llevará a cabo este año.

La manifestación se llevó a cabo frente al reloj de cuenta regresiva para el mundial de la FIFA ubicado en Paseo de la Reforma.

Entre las demandas que exigieron se encuentra la creación de una mesa de atención ciudadana para medir el impacto social y ambiental del mundial.

Además de la regulación de Airbnb e impulso de proyecto de viviendas populares, y no solo para el mercado inmobiliario. También una nueva ley de rentas que garantice un costo justo, asequible y razonable.

También destacaron que los preparativos rumbo al mundial han intensificado la especulación inmobiliaria, el incremento de los alquileres y la presión sobre servicios básicos. Lo anterior puede ocasionar un incremento de demanda de vivienda en renta que podría elevarse hasta 155% más.

