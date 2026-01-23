La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos (ASICOTUR), de España, firmaron un convenio de colaboración para apoyar y promover proyectos turísticos mediante la cooperación.

El convenio fue signado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se lleva a cabo en Madrid, España, y su objetivo principal es el de fomentar dicha cooperación y promoción de proyectos entre ambas partes, a partir de compromisos que aseguren la presencia mutua en las actividades a desarrollar y a difundirlas mediante la utilización de los respectivos sitios de internet y redes sociales.

En el convenio se estipula publicar noticias de SECTURCDMX en su sitio web y redes sociales; al ofrecer prioridad en la presentación de proyectos y apoyo en eventos oficiales.

Igualmente promoverá la presencia del logotipo de SECTURCDMX en su sitio web y boletines; facilitará la participación preferencial en congresos, seminarios y encuentros virtuales y apoyará la búsqueda de ponentes para actividades formativas.

Durante la reunión, Alejandro Rubín Carballo, presidente de ASICOTUR entregó a la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto un reconocimiento por la promoción del turismo social a través del Programa Colibrí Viajero.

Por su parte, la secretaría de Turismo local se comprometió a participar en la Asamblea General de ASICOTUR; a proporcionar la información necesaria para el desarrollo de actividades conjuntas y considerar a esta asociación en campañas de comunicación y marketing.

De acuerdo a los términos del convenio, éste durará un año, con posibilidad de renovación por acuerdo entre las partes y cada una trabajará con recursos propios, sin comprometer recursos financieros adicionales. Y la información de ASICOTUR que se genere, será tratada como reservada y confidencial, conforme a las leyes aplicables.

Acordaron también que en caso de conflictos, las partes buscarán resolverlos de común acuerdo o, en su defecto, se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México.

Este convenio refuerza los lazos de cooperación internacional y busca posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico destacado, promoviendo la igualdad, la no discriminación y el respeto por los derechos de los turistas.

